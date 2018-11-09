王少偉險遇山難 潘奕如看腿毛竟逼出淚

潘奕如（左起）、張媞安、王少偉飾演一家人。（公視提供）

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張媞安。（公視提供）
潘奕如和張媞安的母女戲感人。（公視提供）
丁強。（公視提供）

公視人生劇展將在本周日推出新劇《永生花》，由劉京陵、林媄倫製作、台荷混血導演維德斯泰騰共同完成。主角王少偉飾演植物學家，在酷熱天氣中上山挑戰動作戲，第一次嘗試拍攝奇幻片非常具有挑戰性，「需要花很多的想像力，對於一個不存在、看不到的東西，你要當作它存在」。

他說，有場摔落山谷的山難戲，因拍攝當天氣溫高，就算是在山上也感覺酷熱，又加上拍攝地點的路程需要步行至少40分鐘，對體力是一大挑戰，「真的是名副其實的『山難』啊」。

潘奕如飾演王少偉的太太，與《志氣》電影導演張柏瑞的千金張媞安飾演的彤彤扮母女。潘奕如表示，首次與反應超快的王少偉合作，接哏的壓力超大，常有「覺得自己很笨的感覺」。

她分享，劇中最大挑戰是關於失去摯愛的感受，曾一度痛苦到有想死衝動，她很感謝導演給她很大信任，耐心引導她把恐懼跟壓抑釋放出來。

劇中一場目睹丈夫喪生的那場戲，拍攝現場因不可能存在真的屍體，所以必須透過眼神帶領觀眾看見演員眼中跟腦中畫面，「拍攝看見先生屍體的鏡頭時，我以為我的視線是要看向遠方森林，結果居然是對著攝影師的腿毛做戲，這也是非常考驗我的定力與想像力的一件事」。

《永生花》由王少偉、潘奕如、丁強、張媞安、李承鴻主演，本周日(11/11)晚間10點於公視播出。

(中時 )

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