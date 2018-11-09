劉以豪曝《女神》鬆了 「接受自己不好的樣子」

2018年11月09日 01:55 中時 洪秀瑛

陳庭妮（右起）、劉以豪、李千娜笑開了。（粘耿豪攝）

劉以豪在韓國人氣非常旺。（粘耿豪攝）

陳庭妮（右起）、劉以豪、李千娜、徐鈞浩。（粘耿豪攝）

劉子千（右起）、鄒承恩、陳庭妮、劉以豪、李千娜、徐鈞浩。（粘耿豪攝）

劉以豪和陳庭妮、劉子千、李千娜、鄒承恩、徐鈞浩、林美照、謝雅琳(阿嬌)、謝其文、廖慧珍、安乙蕎(麥子)、王宥澄，主演的歐銻銻新劇《種菜女神》8日首映，前陣子劉以豪和「螢幕情侶」郭雪芙二度合作傳出緋聞，他笑說「是劇組做的吧，要緋早就緋了，我們太熟了，拍《喜歡一個人》到現在，認識她都5年了，我永遠記得她像大姊頭一樣照顧我」。

他說，當時訪問的麥克風遞上來都是郭雪芙幫他擋，他可以直接講「真的很喜歡她」，但不是那種喜歡。提到這次在《女神》合作的陳庭妮，他說上次合拍電影還不熟，這次在花蓮拍戲，「想不到她這麼好相處，因為角色要下田插秧，拍完後，彼此的臉是開心享受的，沒有隔閡」，女神讓他刮目相看。

劉以豪談到這次角色，他打趣以智障形容，因為有點ㄎ一ㄤ。從男模大賽出道至今邁入第10年，他自剖以前想當聰明的藝人，話少是因為怕講錯話，4年前開始調適和放鬆，「現在就接受自己不好的樣子」。他在韓國人氣非常旺，已有不少工作邀約，年底確定將出席韓國的「Asia Artist Awards」盛典。

陳庭妮在《種菜女神》被稱為女神，也是劇中「巴掌手」，除了劉以豪，李千娜也被狠賞巴掌，李千娜說：「因為我們是比較走心那種，完全不是在開玩笑的。」李千娜表示，因為角色關係，每次到花蓮拍攝，感覺都被耘海村的村民們排擠，劉以豪笑說：「對！我們就是排擠妳。」陳庭妮立刻跳出來：「我沒有！我是站在千娜這邊的，我們就是不能在一起的戀人。」

劉子千以蓄鬍型男模樣出席，他全身毛髮茂密，自嘲鬍子像野豬毛一樣必須常整理，3天立刻長滿落腮鬍，讓為了蓄鬍苦惱的鄒承恩好羨慕，鄒承恩說：「我留2個禮拜的，都沒你3天的長。」劉子千無奈地說：「其實我自己很不習慣，吃東西都會卡在鬍子上。」

劉子千此次雖是客串演出，表現卻相當亮眼，每次出場就惹得眾人哈哈大笑，拍《女神》期間也和劉以豪建立好交情，現在還會互傳微信關心對方。劉子千今被問有沒有跟爸爸劉家昌聯絡，他僅說「沒聯絡」，隨後起身離開迴避敏感話題。

徐鈞浩飾演盲人，戲份多半在台北，徐鈞浩說：「好不容易下花蓮，結果因為戴著那個隱形眼鏡，我什麼也看不到，還因為太怕熱被大家笑嫩。」劇中劉以豪先後與李千娜、陳庭妮交往，但劉以豪卻覺得自己比較像介入她們姊妹之間的人，一旁的劉子千立刻接話：「又有一個我在旁邊做電燈泡。」劉以豪回：「不會啊！我很喜歡你啊！」陳庭妮忍不住翻白眼：「我常常覺得你們兩個在一起就好了，我就跟千娜吧。」

11/16(五)將在台視晚間9點30分、11/17(六)晚間8點播出；《種菜女神》首創台劇一次上架全集，11/16(五)晚間9點30分愛奇藝台灣站VIP獨家搶先看24集。

(中時 )