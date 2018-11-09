感受一秒入境到日本，綠舞線上旅展最低下殺3.8折 寒暑假平日通通不加價！

綠舞展演廳-經典浴衣。圖：綠舞提供

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綠舞飯店空拍全景。圖：綠舞提供
御手亭與吉祥物。圖：綠舞提供
豪華湖畔Villa。圖：綠舞提供

11月底台北國際旅展即將到來，想搶優惠卻沒時間去現場的朋友們怎麼辦? 不用擔心! 即日起至11月26日，綠舞國際觀光飯店於線上旅展推出多樣3.8折起優惠票劵，且全面於寒暑假平日使用時也無須再多加價，讓賓客們想有更彈性的使用空間。

不論是想擁有大自然的住宿體驗、多元精緻的餐飲饗宴，亦或是置身於日本庭園風情之享受，現在在家動動手指，即可趕在旅展開始前，提早規劃未來美好假期，線上手刀搶購。

位於優美宜蘭五結鄉的綠舞觀光飯店，不僅擁有全台唯一日本迴遊式庭園，住宿方面更提供山景、海景等多樣景觀套房，還有適合全家出遊的豪華湖畔獨棟Villa，就是要給你最獨特且多樣的渡假選擇，餐飲方面，飯店內供有多國美食配宜蘭美景的「蝶舞咖啡廳」以及採用經典和食與創意日式會席料理方式呈現的「舞饌日式餐廳」，除了食和住，只有綠舞才有的日式主題園區更深受貴賓們的喜愛，不用搭飛機到日本，也可以體驗到和服、抹茶製作及御手亭等道地日本文化。

今年綠舞在線上旅展將提供「豪華湖畔Villa」NT$20,900（原價NT$55,000）及「豪華庭園Villa」NT$13,800（原價NT$35,200）等住宿優惠，餐飲票券則推出「蝶舞咖啡廳/舞饌日式料理 平日雙人共用餐券+泳池&風呂券（組） 」NT$1,580（原價NT$3,356）、「蝶舞咖啡廳/舞饌日式料理 平日雙人共用餐券（10組優惠組） 」NT$11,980（原價NT$21,560）等超值優惠，此外再加碼綠舞特有的休憩及園區票券，務必現在把握機會搶購。來一趟綠舞，保證您意猶未盡，渴望舊地重遊! 更多優惠資訊可查詢：goo.gl/oP8sdk

(工商 )

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