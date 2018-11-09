《憨嘉》首映座無虛席 楊鎮感動掉男兒淚

左為楊鎮，右為導演李鼎。（大愛提供）

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觀眾反應熱烈。（大愛提供）
本尊高宏嘉與高媽媽。（大愛提供）

大愛電視首部真人實事電影《憨嘉》8日晚在台北信義威秀影城舉辦首映，包括李亦捷、楊鎮、陳慕義、吳佳珊、吳震亞等演員共聚一堂，200多位觀眾擠爆現場。導演李鼎表示，過去1年電影市場不好、資金不多，深深覺得只有更堅持原創與強化作品內在才是生存之道，這也是自己創作初衷。

《憨嘉》除了入圍新加坡2018亞洲影視學院獎「最佳電視電影」以及「非劇情類最佳導演」之外，音樂設計更得到許多國際獎項的肯定，大愛電視戲劇一部經理顧文珊表示，《憨嘉》精緻的光影與音樂設計宛如帶領觀眾進入一場美學饗宴，故事也在導演的細膩詮釋下，將人性思維轉化為不同意象視野。

《憨嘉》本尊高宏嘉曾是凶狠流氓，現在是慈濟師兄，看到自己的人生故事在電影院上映，感慨表示：「希望大家不要像自己這樣走錯路，讓家人被拖累。因為我們是『人』被關了，而家人是『心』被關了。」

他也體悟到「行善、行孝不能等」，因為有善念有了愛，人生道路才不會走偏差。楊靜娟師姊表示，希望藉由《憨嘉》的故事喚醒更多徘徊在十字路口的遊子，希望他們及時回頭，人生才不會有遺憾。高媽媽則表示，感恩證嚴法師把兒子找回來，還娶了非常乖的媳婦，現在一家都在做慈濟，非常感恩。

楊鎮表示，每次看《憨嘉》都有不同深刻感觸，很榮幸能參與演出，李鼎導演是一位才華洋溢的藝術家，可以從作品中看到他的人生經驗與內心世界，自己也受故事感動，更加珍惜與家人的相處。導演李鼎感性表示，每個人生活中都有很多壓力與誤解，期待透過這部片子，讓大家找到站起來的力量。

《憨嘉》9日起在北中南電影院線上映中。

(中時 )

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