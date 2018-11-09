屏東》「環保鯉魚哥」李德全選萬丹鄉代 盼改變故鄉

2018年11月09日 07:25 中時 潘建志

「環保鯉魚哥」李德全長期關注地方環境議題，檢舉打擊汙染不遺餘力，年底選舉將投入屏東縣萬丹鄉民代表選舉，希望為故鄉做更多事。他手臂上刺了6尾鯉魚象徵一家6口，不過因得罪太多利益團體，刺青被抹黑成黑道，他不以為意，堅持做該做的事。

李德全從小喜歡在萬丹大排玩水、抓魚，10多年前他到大排釣青蛙時，發現大排裡已沒有生物，水面上滿是褐色泡沫，開始注重環保，追查汙染源並檢舉。他追汙範圍不限於萬丹，周邊鄉鎮甚至高雄大發工業區都是目標，還曾讓一間工廠因違反水汙法關廠。

追汙過程中得罪很多利益團體，不斷放話要讓他死得很難看，甚至以空拍機蒐證時還被打下來。他35歲時喜歡上刺青藝術，在手臂上刺6尾鯉魚象徵「李家」一家6口，被汙名化為黑道；連村民沒戴安全帽被罰，也栽贓他是檢舉人。

雖然遇到很多危險，他仍堅持做對的事，一路上走來太太也很支持他。他在追汙過程中遇到很多民眾對汙染痛恨，卻因「檢舉也沒用」而無奈放棄，決定出馬競選。他曾選過鄉長及縣議員，卻連保證金都拿不回來，但他認為只要讓更多民眾重視環保議題就很值得。

這次他在朋友勸說下參選萬丹鄉第4選區鄉民代表，除了持續推動環保理念外，也提出在萬丹北區設立運動公園、監督道路回填驗收、建立治安巡邏網、成立國中棒球隊、監督自來水抽取總量等政見。他不設總部、不插旗幟、不開宣傳車，希望以政見及議題打動鄉親，改變選舉文化及故鄉環境。

(中時 )