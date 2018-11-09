苦苓劈里啪啦丟給韓國瑜52問 網友： 第17條最好笑！

2018年11月09日 01:55 中時電子報 黃麗蓉

針對國民黨高雄市長候選人韓國瑜的政見，自由作家苦苓曾連寫兩篇文章提出質疑，他坦言被許多網友罵到滿頭包，對此他表示不在乎，只想對韓國瑜提出52問，若他本人或是幕僚、韓粉可以給他圓滿的答案，他也不是不可以考慮支持他。對這一連串52個問題，網友不禁說：「17點最好笑！還有旗津開賭場的，也超好笑！」

苦苓在臉書表示，有網友認為作家就不應該碰政治，他卻認為，政治是「管理眾人的事」(國父說的) ，就算不管政治，政治也會管他，他當然有發言權。他強調，他本來就沒有藍綠，否則就不會說「不應該放阿扁出來」(廣播) ，也不會說「這一次選舉民進黨會大敗」(臉書)，他請大家放下激情、回復理性，看看這些他問韓國瑜的問題。

韓國瑜一句「高雄人又老又窮」引發熱議，苦苓對此提出幾條問題，第1條.「請問你真的覺得高雄又老又窮嗎？」第2條.「如果高雄老，請問是哪裡老、又比誰老？」第3條.你看到高雄那麼多落成的場館、那麼多新建的大樓,你還是覺得高雄很老嗎？」第7條.「你覺得高雄窮，是怎樣窮、比誰窮呢？」第8條.「如果你覺得高雄窮，是因為薪資比較低，但你知道高雄的物價也低很多嗎？」

苦苓再問韓國瑜第17條問題「你說高雄又老又窮，又說高雄是珍珠，請問世界上有又老又窮的珍珠嗎？」「和你對談的館長親口說高雄又美麗又乾淨又有建設，你覺得他是在說謊嗎？」

韓國瑜曾提出，推動旗津離島建設條例，為高雄拚觀光，苦苓對此提出第21條問題：「如果你真的要在旗津開賭場,請問你要把現在住在旗津的人遷到哪裡去呢？」

網友說：「老師你太為難韓了😆😆，52題ㄟ😂。」、「強 不愧有待過山林！」、「苦苓你真的很棒，看到這些問題我都笑了，不枉費我買你的書真的厲害！」、「你乾脆寫一本書比較快，我不拿平板出來很難閱讀了。」、「您問的問題的確針針見血，但也希望您能以相同標準的問題提問陳其邁，這樣才能分出高下。」、「這裡面有些問題也可以讓綠的來回答看看」、「打字打多久 苦哥。」、「看完都腦溢血了。」

(中時電子報)