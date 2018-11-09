魏隆CP前世今生 聶遠告白「這輩子都別想擺脫我」

2018年11月09日 01:57 中時 洪秀瑛

吳謹言。（愛奇藝台灣站提供）

吳謹言。（愛奇藝台灣站提供）

吳謹言。（愛奇藝台灣站提供）

聶遠。（愛奇藝台灣站提供）

古裝大劇《皓鑭傳》將於11月15日同步在大陸及愛奇藝台灣站播出，今釋出最新片花透露更多角色與劇情，劇中買下吳謹言的聶遠一樣被她吃定，霸氣告白：「妳這一生，都別想擺脫我。」看來魏瓔珞和乾隆CP的前世今生會再度糾纏下去。

在《延禧攻略》中的李玉公公(劉恩尚飾)，因不斷被聶遠踹屁股而受觀眾喜愛，這次在《皓鑭傳》一吐怨氣，當上趙國丞相趙勝，身為一介商人的聶遠要對他哈腰鞠躬。

而《延禧》飾演大反派袁春望(王茂蕾飾)不但被去勢送進宮，還心念念自己是皇氏一族，最後走火入魔落得發瘋下場，這次在《皓鑭傳》也實現男人的願望，扮演歷史上登基僅三天的秦孝文王安國君，而且還有20個兒子，並且與高貴妃(譚卓飾)扮演的華陽夫人為夫妻。

魏隆CP吳謹言與聶遠在《皓鑭傳》中持續相愛相殺，由呂不韋(聶遠飾)買下趙國御史之女李皓鑭(吳謹言飾)為戰國故事的開端，因家族鬥爭而流亡的李皓鑭，為了改變自己命運與呂不韋達成交易，並且聯合秦國質子嬴異人(茅子俊飾)，展開一場牽動國家與個人生死的腥風血雨。

愛上李皓鑭的呂不韋，面對權力與愛情的選擇，即將不惜一切，攪弄趙國內部大亂扶持李皓鑭登上秦國王后，最終自己也成功坐上秦國權傾天下的相邦，卻要面對李皓鑭的質疑：「你信不信，我可以隨時奪走你的權力。」

除了上述《延禧攻略》角色之外，還有愉妃(練練飾)、魏瓔珞的早期好姊妹—吉祥(張譯兮飾)以及後期忠僕小全子(鄭龍飾)等演員群加入。《皓鑭傳》自11月15日起晚間八點於愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時 )