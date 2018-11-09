王麗雅率伊林名模同台競豔 吳品萱意外榮登開心果寶座

伊林名模王思偉（由左至右）、王麗雅和吳品萱，再度攜手演繹設計師徐明美2019春夏系列服飾。（TIS提供）

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伊林名模王麗雅抱著可愛「時尚貓Chubby」玩偶，為設計師徐明美操刀的Hong Chubby大秀開場，更符合其私下充滿活力的形象。（TIS提供）
伸展台上的伊林名模吳品萱，貴氣詮釋MADAMMAY 2019春夏系列華服，私下的她卻被同門師姊妹公推為後台的開心果。（TIS提供）
伊林名模王思偉一襲MADAMMAY亮片褲裝，在伸展台上詮釋出女性自信的優雅姿態。（TIS提供）

一年一度的台北魅力展（Taipei IN Style，簡稱TIS），8日正式在台北松山文創園區展開，由台灣設計師徐明美旗下品牌Hong Chubby及MADAMMAY打頭陣。負責為Hong Chubby 2019春夏大秀開場的伊林名模王麗雅，率先抱著可愛的「時尚貓Chubby」玩偶踏上伸展台，一襲刻意刷破的牛仔褲街頭造型，更符合她充滿活力的健康形象。

以繽紛色彩貫穿的MADAMMAY 2019春夏系列，換由名模吳品萱及王思偉演繹。自稱深怕在人群中不顯眼的吳品萱，十分喜歡她身上的一套露背桃紅色禮服，且稱讚設計師的剪裁相當立體，削肩、蓬裙等細節，可以幫助她間接修飾肩膀較窄等身材缺點。而王思偉則身著亮片褲裝率性登場，不喜歡束縛的她，反倒藉由品牌發覺禮服也能穿出不同於以往的瀟灑個性。

當被問到再度攜手為設計師走秀的3人，在伸展台上是否多少有點較勁意味時，王麗雅笑說，「因為我們3個型都滿不一樣的，就算3個人用在同一場秀，就是會有不同的風味。」相較於王麗雅的陽光形象和王思偉的時尚仙氣，在伸展台上貴氣十足的吳品萱，則被另外兩人公選為後台開心果。王思偉還爆料：「第一次見到品萱時，真心覺得她是仙女，後來過了這麼多年，覺得我有點後悔講過那句話，後台只要有品萱，就是會笑聲不斷。」3人一來一往中，不難看出同門師姊妹多年累積出的好感情。

(中時 )

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