魏如萱傳訊樂團竟遭已讀不回！ 真相還原了

麋先生年底將開唱。(相知提供)

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麋先生自導自演拍MV。(相知提供)

樂團「麋先生」曾在2014年拿下第24屆金曲獎最佳樂團，並參與過超犀利趴、覺醒音樂祭、鐵玫瑰音樂節等大大小小的音樂節演出，他們近日決定將在12月29日正式站上台大體育館，打造三千人「麋宮」演唱會，近日剛升格為新手媽媽的魏如萱(娃娃)特別在粉絲專頁PO文大讚，也不改調皮個性在PO文後面特別加註「但我私訊問了都不回我！」讓事後看到PO文的麋先生大笑喊冤，「當下應該是忙著彩排及演出，沒有立刻看到訊息啦！怎麼敢已讀不回！」除了恭喜娃娃喜獲麟兒，更表示到時一定會邀請魏如萱帶小孩一起來看演出。

麋先生雖早已拿下金曲獎最佳樂團的榮耀，但卻是首次舉辦大型演唱會，在策劃前期就吃盡苦頭，為了交出完美作品，曾交出近百首demo卻頻頻被唱片公司打槍，好不容易一致通過的演唱會主題曲〈接著〉，卻在製作配唱時被製作人黃中岳磨到所有團員一度「懷疑人生」，吉他手喆安甚至在錄音室崩潰大喊：「天阿！我真的會彈吉他嗎！」不僅在樂句編排及配唱口氣上精雕細琢，未達標準立刻重來，讓他們在錄音室被關了三天。

麋先生這回連單曲MV都自導自演，原本計劃到海邊拍攝的畫面不巧遇到鋒面過境，連日陰雨導致拍攝日期一延再延，最後實在沒有檔期了只好在刺骨海風中冒雨拍攝，沒想到一抵達外景現場，就看到海岸邊不遠處有名裸女在外拍，眾人看傻了眼又不知如何是好，但也只好硬著頭皮上場，主唱聖皓更是尷尬得全身僵硬，一不留神差點遭大浪捲走，聖皓回憶說：「當下我的視線都不敢亂飄！在鏡頭前又要展現帥氣眼神，害我眼球差點抽筋！」

(中時 )

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