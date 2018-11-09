簡拉娜日系文青風寫真書尺度大開

簡拉娜露出性感螞蟻腰。（傳遞娛樂提供）

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簡拉娜在香港大帽山上賣命拍攝。（傳遞娛樂提供）
不同攝影師掌鏡。（傳遞娛樂提供）

曾被網友譽為「全台最正護理師」的簡拉娜，近期發行寫真書《9125 days about me》，集結港台新星攝影師，包括Vincent Chan、Robert Chang Chien、Wilson Lee、AKING、早乙女、楊芷涵等共同創作完成，這本走日系文青風的寫真書已賣出好成績，出版社因此加碼2刷。

這次寫真書分為「特典版」跟「一般版」，預購期間即榮登博客來預購榜一名。在博客來獨家販售的特典版原本只限量500本，但開放預購第1天即被搶購，不得不連夜緊急趕工加量，讓期盼許久的粉絲都能買到。

對於寫真書銷量創佳績，簡拉娜表示：「今年所有心思都投入這本寫真書，也付出許多時間、精神、財力、物力…能獲得讀者的支持，對於所有參與的攝影師以及工作人員，都是很大鼓舞及振奮。」

寫真書從初期的籌備策畫，簡拉娜都有參與，看著一本寫真書從無到有，現在成為在書店上販售的書籍，「這本書是從我歷經低潮、轉換跑道從護理師到演藝圈，也是屬於我25歲的一個里程碑」。這本書扣除成本之後，所有盈餘將全數捐出給慈善機構。

簡拉娜進入演藝圈前，曾在嬰兒室擔任護理師，也因為這個職業，曾被PTT表特版喻為「台灣最正護理師」，因此上了許多綜藝節目，廣受網友討論。

寫真書中，分為春、夏、秋、冬、年5個篇章，也分別跟5位攝影師合作，攝影作品呈現迥異風格，因為跟不同攝影師合作，簡拉娜也彷彿共同歷經了不同季節流逝。

(中時 )

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