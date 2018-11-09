華信航空推出「雙11國內機票限時搶購」現省999元

2018年11月09日 04:13 工商 張佩芬

想出遊的人有福了！華信航空搭上雙11「光棍節」購物熱潮，首度推出雙11促銷活動，送出國內航線全線優惠，只要在2018年11月11日0:00~23:59，於華信官網取得折扣碼，即可在華信APP上使用999元專屬的機票優惠折扣，搶到賺到！

想到澎湖參加花火節？還是到花東泡溫泉？或喜歡金門歷史巡禮？這些心願將有機會實現！華信航空為回饋旅客，首次推出雙11優惠，11月11日當天，時鐘的分針指到11，華信官網（www.mandarin-airlines.com） 首頁橫幅就會出現折扣碼，每次顯示11分鐘，民眾可把握24次機會記下折扣碼。

旅客取得折扣碼後，於2018年11月12日至11月16日期間，使用華信航空APP購買全額機票，輸入折扣碼就可立即折抵999元。訂位購票完成後，該優惠機票限當日當班次有效，詳情請參考華信航空官網、華信手機APP首頁。

華信航空高階指出，台東、花蓮、澎湖、金門航線一直是華信熱賣的航點，旅客若搶到華信推出的999元折扣優惠，再加上觀光局推出的「前進宜花東．高屏暖冬遊」專案，11、12月遊花蓮、台東可說是大省特省、經濟實惠。搭配華信航空今年最新交機的ATR 72-600 ，椅距30英吋、真皮座椅，座椅質輕堅固又符合人體工學，給旅客最舒適的旅程。

華信航空飛航國內台北、台中、金門、馬公、台東、高雄、花蓮7個航點，每周約320班，航班相當密集，國內旅遊行程安排更便利。華信航空推出手機APP以來，不斷提升並增加各項功能，早已成為旅客最貼心的小秘書。無論是訂位購票、行程管理、航班動態、航班時刻、優惠活動等功能都一應俱全，簡單好操作。

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