藤井樹也要哭哭了！ 陳其邁疑口誤竟稱是日本人

2018年11月09日 04:12 中時 柯宗緯

知名作家藤井樹力挺民進黨高市長候選人陳其邁，未料陳其邁8日晚間在一場造勢晚會，疑似口誤把藤井樹當為日本人，「日本搬來高雄住的人，說要支持其邁而已，一樣馬上受到所謂的支持韓國瑜的義勇軍(霸凌)。」網友嘲諷「其邁，你累了嗎？」更有人說「希望藤井樹先生挺住，不要哭著問其邁『你看過我的書嗎？』」這下不只小野、王定宇、管碧玲接力哭了，藤井樹也要哭哭了。

藤井樹是知名網路作家，本名為吳子雲，筆名源自日本電影《情書》，寫過《六弄咖啡館》等膾炙人口作品。日前藤井樹公開力挺陳其邁「我挺其邁的。我澄清一下，我沒有反串，這也不是反話，我確實挺其邁。」但此文一出，粉絲團人數狂降，引發退讚風潮。

藤井樹為陳其邁流失粉絲，但其邁卻不給力，竟然連他是誰都傻傻分不清楚。陳其邁在郭建盟議員造勢晚會上說，藤井樹一位很出名的文學家，「在我們高雄這邊，對我們高雄有很深刻感情的一位，日本搬來高雄住的人，一樣只是在網路上在他的臉書上，說要支持其邁而已，一樣馬上受到所謂的支持韓國瑜的義勇軍(霸凌)。」

網友揪出陳其邁「口誤」痛批，「人家因為挺你，被一堆人攻擊退讚。你其邁居然把人家當成日本人。不是很多文化人挺他嗎？說其邁多懂文化。真可憐」、「希望藤井樹先生挺住不要哭著問其邁你看過我的書嗎」、「你到底有沒有文化？到底有沒有讀過書？怪不得被小野說高雄是文化沙漠………」

(中時 )