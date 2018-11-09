明年週末好日僅37天！景觀餐廳婚宴訂席送紅包

2018年11月09日 03:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時光飛逝，歲月如梭，緊接著就是耶誕佳節了！新的一年（2019年）即將開始，話說明年有打算要結婚的準新人要注意了，有飯店業者估計明年週末假日適合嫁娶的「好日子」只有37天，總天數比2018年少了22%。因此有業者推出早鳥優惠，婚宴訂席送紅包，另有業者提醒，選在平日宜嫁娶的日子宴客也可以有折扣。

今年台灣觀光、餐飲業面對嚴峻考驗，除早先的陸客銳減，今年還有年金改革，據許多觀光業公布的財務報告顯示，年金改革的影響已顯現。不過餐飲業也求新求變，紛紛推出多種優惠、強調特色與服務。

新北最高的國際五星婚宴殿堂「Mega 50宴會廳」，為鼓勵新人成家，Mega 50宴會廳特別推出「2019婚宴訂席送紅包」專案，新人只要在2018年底前，預訂2019年NT$19,800元(含)以上的婚宴達30桌，且支付訂金，即可享有宴席九折特惠！

豐美佳餚全由港籍名廚精心製作，酒水果汁無限暢飲，再送專業主持人全程控場，婚宴當天還可在新北最美高空花園拍照留念！選擇較高價位婚宴專案，更將獲贈婚禮小物、歡樂拍貼機、高額餐券、或是婚宴結束後的二小時續攤派對…等。

在台灣面臨晚婚、少子化危機，政府也鼓勵民眾結婚、多生育！從短期的婚宴商機、兒童商機，人口數也攸關國家競爭力。政府、民間齊心協力，也盼台灣能更興興向榮。

Mega 50-2019婚宴$19800專案。（Mega 50 提供）

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(中時電子報)