窮者越窮、富者越富？窮人V.S 富人 挑戰無人島5週求生

2018年11月09日 03:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

窮者越窮、富者越富？或許在數位化的今天，無形中加深了貧富差距，然財富和權貴是否代表一切？在21世紀，金錢掛帥的英國貧富差距越來越大，《荒島求生營》全新一季節目中，將16人位人馬分為「貧、富」兩組，丟包至太平洋上一座無人小島上，一組為年收入超過10萬英鎊的「權貴人士」，另一組則為收入低於英國平均薪資的「庶民」。在金錢貨幣毫無用途的無人島上，究竟經濟能力是否等同於野外生存的能力呢？

《荒島求生第5季》貝爺又出考題 窮人與富人挑戰無人島5週求生 探討經濟能力是否等於生存能力。（Discovery頻道 提供）

Discovery《荒島求生營》節目曾大膽挑戰過許多社會實驗，將不同組合的人丟到無人島觀察生存方式與能力，像是男與女、老與少…等組合。而全新一季將掀開一場「貧與富」的鬥爭，一組平均年收入超過400萬新台幣，職業為醫生、藝術經銷商與捐贈經理等權貴人士，另一組為年收入低於英國平均薪資(約110萬新台幣)，職業為玻璃工人、水泥工人與待業中的畢業生。他們全身上下只有登島時穿的衣服、一些基本工具，與僅僅足夠24小時的飲用水…。

《荒島求生第5季》窮人V.S 富人 挑戰無人島5週求生 富人組剛抵達島上就有一位成員想出頭當大老掌控所有人...。（Discovery頻道 提供）

究竟富人和窮人誰的求生能力比較強呢？經濟能力是否代表著生存能力？窮人組一開始抱著隨遇而安的心態，卻順利地找到有乾淨水源的沙灘紮營，甚至率先完成生火挑戰！而富人組從剛抵達島上，就有一位成員想出頭當大老、掌控所有人，引發眾人不滿，更有人在背後戲稱她為「皇后」，從最一開始的團隊合作就頻頻碰頭…？

《荒島求生第5季》經濟能力是否代表著生存能力？窮人組一開始抱著隨遇而安的心態 卻順利地找到有乾淨水源的沙灘紮營完成生火挑戰。（Discovery頻道 提供）

原本互不相識的兩組人馬卻意外在同一片沙灘上相遇！加上一場滂沱大雨即將來臨，因此在雙方共識下，決定一起攜手打造一個可以遮風避雨的住所。好不容易在大雨來臨前終於蓋好！但卻因為種種小事與爭執，雙方無法和平共處…。

富人組決定和窮人組分道揚鑣，甚至在離開前趁著窮人組不注意將珍貴的繩索、飲用水通通偷走，他們又該如何面對後面艱難的挑戰呢…？ Discovery頻道《荒島求生營第5季》將於即日起每週三晚間10點首播，一起探討窮與富的差距，以及究竟經濟能力是否代表著生存能力。

(中時電子報)