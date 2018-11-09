11月9日三大報頭條要聞

2018年11月09日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●國民黨高雄市長候選人韓國瑜大旗美造勢晚會8日在高美醫專登場，逾3萬人湧入山城美濃，他沒找黨內大老站台，高唱軍歌「夜襲」帶動士氣，並高呼「這是一場韓國瑜與高雄市民對民進黨投下不信任票的選舉」，委婉宣告「大老止步」。

●美國總統川普7日在記者會上表示，「若不是我的政策，大陸經濟本來兩年就要超越美國的，現在他們差的遠呢。」他並宣稱，北京已放棄「中國製造2025」，因為他覺得那個計畫非常侮辱人。但他重申，期待和大陸國家主席習近平在G20峰會上達成貿易協議，他不但要和習主席，而且要和中國，建立良好關係。

●繼炮轟台北市長柯文哲競選總幹事小野「民進黨文化門神」後，國民黨台北市長候選人丁守中昨加大攻勢，批小野「政治亂倫」、「文霸系統」，是「新黨國體制文化打手」，過去靠國民黨，又靠民進黨，現又靠白色力量，哪裡有資源哪裡去！

●國民黨高雄市長候選人韓國瑜8日晚間在旗美地區舉辦造勢大會，從中午開始馬路就湧入車潮、攤販，熱鬧程度儼然像是嘉年華會，而國道10號昨天下午2時就出現塞車10公里景象；在地民宿業者也說，這2天房間早就客滿，還把無法接下的訂房單介紹給同業，大家分享商機；賣雞蛋糕的曾先生說，這種熱絡的人氣簡直就像跨年晚會或在選總統。

◎旺報

●美國國會期中選舉後，中美政要開始頻繁會面，就大陸國家主席習近平與美國總統川普在11月底G20峰會的會晤先行談判磋商。而中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪7日在與美國國家安全顧問波頓會面時特別強調，「台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的核心問題」。分析指出，此話凸顯出北京未來在台灣議題上，絕不對美國讓步妥協。

●美期中選舉結果揭曉，牽動美陸台三方關係。儘管輸掉眾議院，但川普政府續打「台灣牌」可能性反而大增，在看不出陸美全面角力戰有「休兵」跡象下，夾在兩強之間的台灣，戰略上雖難擺脫「左右為難」被動困境，但戰術上仍有運作空間；透過「不挑釁大陸、不迎合美府」等原則，還是能在夾縫中找到台灣的「一席之地」。

●俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長德米特里‧舒加耶夫，在2018年中國國際航空航太博覽會（珠海航展）表示，S-400「凱旋」防空飛彈系統的維修服務中心未來會落地中國。中、俄已於2015年簽署S-400供應協議，供應應在2020年前完成。

●台灣師範大學美術系教授兼系主任江明賢8日在北京表示，中華文化在台灣是十分根深蒂固的，在整個中國書畫美術發展，如果缺少台灣這一塊是很遺憾與不完整的，他也以台灣畫家的立場指出，他有一個中國夢，希望未來中國書畫藝術能夠在文化自信、民族自信上於世界大發異彩。

●儘管籠罩在中美貿易戰火的陰影下，但是，大陸10月進出口表現卻傳出捷報。為了扭轉劣勢，大陸在人民幣持續走貶及大幅調降關稅擴大進口的雙重效應下，帶動10月進出口唱旺，無論是進出口成績單都優於預期。面對明年展望，分析師認為，眼前不能高興太早，明年美國高關稅威脅力度加大，恐將衝擊大陸景氣走向，外貿成長不容樂觀。

◎工商時報

●企業對員工好不好，明年全都露。金管會主委顧立雄8日表示，已要求上市櫃公司明年6月底前要揭露非經理人之全時員工的平均薪資，並要註明公司經營績效與員工薪資的關聯性與合理性。證期局局長王詠心表示，這種資訊揭露要求，各上市櫃公司都會遵守，因為沒有揭露的公司「股價會受影響」。

●和碩轉進東南亞！為了因應中美貿易戰，以及解決大陸勞力不足、工資上漲等問題，和碩執行長廖賜政證實，和碩正在東南亞尋找合適的地點，財務長林秋炭更表示，就算川普立刻取消所有針對中國而增的關稅，和碩也不會改變尋找、分散生產基地的計畫。

●面對中美貿易問題，仁寶表示，目前正持續整理越南廠當中，至於美國總統川普引發的中美貿易摩擦升高問題，只是分散生產基地的催化劑，就算川普政府不再對中國輸美產品實施高關稅，仁寶應該也會繼續分散生產基地。

●金融期指昨（8）日領漲1.3％以上，金融類股指數收盤擺尾，登高一呼收最高，以1,248點大漲0.99％作收，領先收復年線1,236點，相較加權指數昨小漲0.37％，金融股強勢扮演政策多頭總司令。

(中時電子報)