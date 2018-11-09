高雄》陳其邁祝韓國瑜旗山晚會順利 網民喊3個字

2018年11月09日 04:57 中時電子報 黃麗蓉

國民黨高雄市長候選人韓國瑜8日在旗山造勢，活動前，民進黨候選人陳其邁祝他旗山晚會順利，不要擦槍走火。韓國瑜對此回應說：他終於長大了。網民喊：「好溫馨！」

PTT網民紛紛說：「x，氣氛真好，這是選舉？」、「連韓國瑜都稱讚吉邁，吉邁更穩了！」、「陳要是一開始就這樣選，勝算就高很多了。」、「78被圈粉了。」

不過，也有人認為，「這樣回應很酸。」、「人家祝福還被韓導酸，韓導真有風度呢。」、「我怎麼覺得，順利、不擦槍走火這話有別的意思。請小心。」、「不要擦槍走火是？？野戰還夜襲？」、「比被罵還讓人生氣耶！韓總太機車了哈哈。」、「我們78終於不是小學生了。」、「阿邁，不要去辯論！真的。」

媒體報導陳其邁8日上午祝福韓國瑜晚會順利，不要擦槍走火。據《聯合報》報導，韓國瑜回應說：「他終於長大了！太好了，成熟了，會祝福我了！」這樣才是健康的選舉，是市民之福，自己也一直在祝福陳其邁，兩個候選人都成熟、會欣賞對方優點是好事。

有網民PO文感慨說，看過一個影片，今年6月，陳其邁在美國在台協會高雄分處舉辦的美國國慶酒會遇到韓國瑜，主動上前去拍韓國瑜的肩膀說：「兄弟，好久不見！」另外在韓國瑜確定代表國民黨出選高雄市長時，陳其邁遇到韓國瑜時也笑著說：「怎會是你？」感覺他們本來應該有不錯的交情，對照現在藍綠激戰，反差實在巨大，讓人有些感嘆！

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(中時電子報)