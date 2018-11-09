五星飯店搶攻旅展商機！ 吃到飽、海陸鍋物餐券優惠多

澄江日本料理_龍蝦黑毛豚小火鍋套餐。（神旺飯店提供）

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中時電子報
／整理報導

時序秋冬，緊接著就是耶誕節了！餐飲及旅遊業的年度盛會「itf台北國際旅展」今年首度移師南港展覽館，將於2018年11月23日至26日熱鬧登場。看好年底旅遊美食商機，位在台北東區的「神旺飯店」也推出熱門餐券53折起！吃到飽、豪華日式海陸鍋物、6吋蛋糕提貨券等，能用最高CP值優惠享用五星飯店美食，除能到旅展實際購買，也能線上提前購買搶優惠。

潮品集港點。（神旺飯店提供）

台北神旺(攤位編號N710)餐券選擇多元，除了有最受歡迎的吃到飽、適合宴客和聚餐的經典烤鴨桌菜、日常實用的麵包烘焙提貨券，更針對即將到來的冬季推出豪華日式海陸鍋物。而感恩節、聖誕夜必備的香烤火雞、爐烤牛肉也能一次購足，眾多優惠53折起。

神旺普諾_烘焙麵包。（神旺飯店提供）

於今年美食展首度登場即大獲好評的「普諾麵包坊」，將原本的「頂級生巧克力蛋糕提貨券」升級為12款人氣蛋糕自由選的「6吋蛋糕提貨券」 8折。並有以套票形式販售，每張NT$100的烘焙提貨券。兩項優惠僅限於南港展場銷售，喜愛烘焙坊的食客需把握時機搶購。

另神旺商務酒店則於官網線上美食展獨家推出適合閨蜜約會的「英式經典午茶雙人套餐券」7折，和重約15盎司的「歐風迷迭香豬肋排套餐」。

如無法前往「itf台北國際旅展」的民眾也有另一選擇，欲提前選購的民眾，可11月14日至11月30日，在官方網站「神旺美食餐券」專區或於神旺大飯店1樓伯品廊、2樓潮品集或4樓澄江鍋物Shabu等餐廳購買。

(中時電子報)

伯品廊爐烤牛肉。（神旺飯店提供）

「神旺美食餐券」專區

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