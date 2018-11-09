高雄》陳其邁忍辱負重 港媒：但「順局」已成「變局」

2018年11月09日 08:14 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，高雄市長選戰已成全台關注焦點，國民黨提名的候選人韓國瑜以一己之力和民進黨戰成五五波焦土戰，民進黨的陳其邁從躺著選變成跳者選，氣勢一瀉千里。有媒體就分析為何陳其邁忍辱負重至此，何以「順局」還是變成「變局」。

3月民進黨高雄市長初選民調出爐，時任立委陳其邁以35.9％壓倒性勝出，代表民進黨參選高雄市長。他隨即發表「虛心承志，團結成就高雄」，當時的表情以是意氣風發，勝劵在握，對於國民黨將推派韓國瑜出馬競選，他也表示要打一場乾淨的選戰。

且陳其邁參選高雄市長已擘劃多年，從2005年謝長廷北上「組閣」，陳其邁代理高雄市市長就著手參選，卻因高雄捷運泰勞暴動事件，以及其父陳哲男涉及高雄捷運弊案而辭職下台，失意遠赴英國倫敦政經學院擔任訪問學者，沉澱一段時間而與高雄市長選舉失之交臂。而後總統府秘書長陳菊一當高雄市長就是三屆，歷經市縣合併的兩任共十二年來，沉潛的陳其邁終於在今年完成他夢想──高雄市長選舉。

據港媒《中評網》報導，陳其邁在初選階段遙遙領先黨內其他對手，連花媽屬意的立委劉世芳都不敵。最後，陳其邁出線，當時外界都預估陳其邁將當選高雄市長，誰會想到一個賣菜郎有望翻轉高雄，這根本是癡人說夢話。

而篤定獲得民進黨提名之後，陳其邁雖持續在基層走訪爭取支持，但卻刻意保持低調。他不跟泛綠或其他高雄市地方派系「交換」，畢竟那個時候領先甚多，領先甚多的選法和落後甚多時所使用的「交換」作用不同，反而只會讓自己失去更多。

而陳其邁會如此低調之因，是因為一方面他要隱忍外界對他父親陳哲男的百般羞辱。另一方面，民進黨在高雄長期執政，讓高雄成為一個「負債第一名」的「人口逃離」城市，嚴重到讓民進黨統包的九席「立委」竟然選區調整之後砍掉了一席，弄到管碧玲下一屆不知道要去哪裡選。

更甚者，現今幫他輔選的「十常侍」，雖然現在看似全員動員幫他助選，但是輔選力度終究不會跟她們自己選「立委」一樣用心、用力，這也是個問號？在許多人不能信任下，陳其邁只能以直銷方式直接訴求選民支持，成了獨立作戰的態勢。

陳其邁忍辱，想以獨立作戰的方式，切割過去市府團隊和黨內其他派系所遺留下來的歷史負債，苦心經營的「順局」，卻在823南台灣大水災一夕變天。

當總統蔡英文在嘉義雲豹裝甲車上的「揮手校閱」，再加上「女攝影師高高在上專拍蔡英文對照人民泡水追罵」的突兀畫面傳遍全台時，讓蔡英文自己本來就已經在谷底徘徊的支持度跌到不堪聞問，而後一連串荒腔走板的處理和施政更拖累陳其邁的選情。陳其邁支持度持續大幅度下滑也是從這個時候開始，「局外」牽拖力量太大，始終無法止跌。

(中時電子報)