MLB》剛奪冠就翻臉？紅襪陣容謠傳將被拆

紅襪隊到波多黎各舉行奪冠遊行。（美聯社資料照）

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中時電子報
盧品青

紅襪隊上下還沉浸在摘冠的喜悅之中，球團高級顧問比爾詹姆斯(Bill James)前日忽然表示：「比賽的重點不在球員身上，他們就跟啤酒小販沒有兩樣，今天走了明天換一批，沒有任何影響。」此言一出人心惶惶，難道球團打完齋就不認和尚？

馬林魚1997年勇奪世界大賽冠軍，隔年出清陣中所有主力，苦吞隊史最慘的108敗。當時幫魚軍操盤砍人的是鄧布勞斯基(Dave Dombrowski)，也就是現任紅襪總裁。他此時放話：「要我們留住今年的冠軍陣容是不切實際的。」令人懷疑鄧總這回是不是又要卸磨殺驢了。

媒體很快就傳出紅襪冠軍陣容可能拆夥的流言，大聯盟球員工會更是對比爾詹姆斯的發言表達嚴正抗議：「比賽的重點就是球員，這是球迷買票進場的主要原因，我們絕對無法接受比爾詹姆斯的侮辱。」

眼見火愈燒愈大，紅襪球團趕緊一刀切：「比爾詹姆斯的發言至為不當，與本球團毫無關係。本球團老闆與高層最重視球員，一直視他們為球隊的主心骨。」

事實上，紅襪今年為這個陣容掏出2.38億美元的爆表團薪，確實很夠意思了。如果硬要留住所有主力球員，未來一年就得繳3億美元，因此鄧總不得不想尋求替代方案，並不是說他要支解球隊。

鄧布勞斯基說：「就算我們無法留下每個人，我們也有別的方法組出冠軍隊伍，我們的老闆很慷慨，絕不會心疼鈔票。」紅襪剛宣布以1500萬美元球團選項多留王牌左投賽爾(Chris Sale)1年，二號左投普萊斯(David Price)也決定不逃脫合約(明年年薪3100萬美元)，因此球迷暫時可以安心一些。

(中時電子報)

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