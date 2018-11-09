高雄》 韓國瑜唱軍歌「夜襲」旗山 鄭運鵬嗆去吃屎！

2018年11月09日 08:50 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

鄭運鵬昨在臉書上貼文罵國民黨，在造勢場合唱軍歌《夜襲》是心理變態，網友灌爆他的臉書。(擷圖自鄭運鵬臉書)

鄭運鵬昨在臉書上貼文罵國民黨，在造勢場合唱軍歌《夜襲》是心理變態，網友灌爆他的臉書，後來他再貼文道歉。(擷圖自鄭運鵬臉書)

【全程影音】高雄三山(旗山)挺韓國瑜之友會

繼百萬網紅邱議瑩之後，綠營又出現一位立委豬隊友，傷害高雄選情！1108韓國瑜旗山造參加人數爆棚，綠營看在眼裡很不是滋味，直接找現場唱的軍歌《夜襲》當箭靶開罵。民進黨立委鄭運鵬昨(8)日怒批國民黨心裡變態，這首軍歌是教我們去刺共匪心臟，現在卻要去刺民選對手心臟，這根本就是通匪，還要信這套的人去吃屎！對此，網友酸鄭運鵬，拿軍歌當宣傳軍國主義，你是沒有當過兵嗎？

鄭運鵬昨在臉書上貼文表示，「國民黨到底是什麼樣的心理變態，可以在造勢場合唱軍歌《夜襲》？以前教我們刺共匪的心臟，現在通匪刺民選對手的心臟。信這套的人去吃背景吧。」貼文背景還刻意裝飾幾個大便圖案。

這則貼文推估應是韓國瑜造勢活動結束後貼出，由於發言不以鄭運鵬平日問政風格，他的嗆辣評論引來韓粉群情激憤，直接灌爆他的臉書。

網友留言說，「軍國主義我笑了，我當兵的時候每天都唱這首歌」、「人家唱軍歌而已你為什叫人吃屎？！？！你要不要退出政壇？」、「怎能將唱軍歌的人講成通匪？那中華民國的軍人唱軍歌也是通匪了？」、「因為欺負老兵，狂砍軍公教…心虛…」、「你心裡沒有國家，你幹什麼立委？你下台！」、「以前貴黨「割喉割到斷』的民主選舉！也沒見你不以為然哩！」、「那昨晚造勢民眾揮舞國旗怎沒引起您的反感？」。

另有韓粉直接敬告鄭運鵬，為何昨晚韓國瑜造勢要唱這首歌。理由 1.高雄旗山造勢是在晚上，所以叫夜襲旗山；理由2．很多韓粉看直播都知道，夜襲這首歌是韓國瑜總經理年輕時，追女朋友老婆的情歌。

看到臉書貼文11小時便湧入5千多則留言，鄭運鵬近8時便將臉書貼文權限改限朋友，說自己從小就反對軍國主義，對於軍歌洗腦非常反感，同時改口對唱軍歌不以為然，最後才對傷害參與唱此歌的人致歉。不過貼文不久，仍難止住如潮水湧進的批評聲浪。

(中時電子報)