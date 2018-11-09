高雄》 韓國瑜唱軍歌「夜襲」旗山 鄭運鵬嗆去吃屎！

圖為民進黨立委鄭運鵬。（圖／本報系資料照片）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
鄭運鵬昨在臉書上貼文罵國民黨，在造勢場合唱軍歌《夜襲》是心理變態，網友灌爆他的臉書。(擷圖自鄭運鵬臉書)
鄭運鵬昨在臉書上貼文罵國民黨，在造勢場合唱軍歌《夜襲》是心理變態，網友灌爆他的臉書，後來他再貼文道歉。(擷圖自鄭運鵬臉書)
【全程影音】高雄三山(旗山)挺韓國瑜之友會

繼百萬網紅邱議瑩之後，綠營又出現一位立委豬隊友，傷害高雄選情！1108韓國瑜旗山造參加人數爆棚，綠營看在眼裡很不是滋味，直接找現場唱的軍歌《夜襲》當箭靶開罵。民進黨立委鄭運鵬昨(8)日怒批國民黨心裡變態，這首軍歌是教我們去刺共匪心臟，現在卻要去刺民選對手心臟，這根本就是通匪，還要信這套的人去吃屎！對此，網友酸鄭運鵬，拿軍歌當宣傳軍國主義，你是沒有當過兵嗎？

鄭運鵬昨在臉書上貼文表示，「國民黨到底是什麼樣的心理變態，可以在造勢場合唱軍歌《夜襲》？以前教我們刺共匪的心臟，現在通匪刺民選對手的心臟。信這套的人去吃背景吧。」貼文背景還刻意裝飾幾個大便圖案。

這則貼文推估應是韓國瑜造勢活動結束後貼出，由於發言不以鄭運鵬平日問政風格，他的嗆辣評論引來韓粉群情激憤，直接灌爆他的臉書。

網友留言說，「軍國主義我笑了，我當兵的時候每天都唱這首歌」、「人家唱軍歌而已你為什叫人吃屎？！？！你要不要退出政壇？」、「怎能將唱軍歌的人講成通匪？那中華民國的軍人唱軍歌也是通匪了？」、「因為欺負老兵，狂砍軍公教…心虛…」、「你心裡沒有國家，你幹什麼立委？你下台！」、「以前貴黨「割喉割到斷』的民主選舉！也沒見你不以為然哩！」、「那昨晚造勢民眾揮舞國旗怎沒引起您的反感？」。

另有韓粉直接敬告鄭運鵬，為何昨晚韓國瑜造勢要唱這首歌。理由 1.高雄旗山造勢是在晚上，所以叫夜襲旗山；理由2．很多韓粉看直播都知道，夜襲這首歌是韓國瑜總經理年輕時，追女朋友老婆的情歌。

看到臉書貼文11小時便湧入5千多則留言，鄭運鵬近8時便將臉書貼文權限改限朋友，說自己從小就反對軍國主義，對於軍歌洗腦非常反感，同時改口對唱軍歌不以為然，最後才對傷害參與唱此歌的人致歉。不過貼文不久，仍難止住如潮水湧進的批評聲浪。

(中時電子報)

文章來源：鄭運鵬臉書

南投》吳敦義勉竹山鎮長候選人蔡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。