宅食族看過來 晶華攜手小7賣常溫包牛肉麵啦

為擴大搶「宅食」商機，晶華酒店集團研發推出常溫包「晶華紅燒牛麵」，並自即日起在全台超過5000家「小7」開賣。(圖／晶華酒店)

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看好「宅食經濟」後市並為力拚餐飲業績，晶華酒店集團繼5年前推出冷凍包「晶華冠軍牛肉麵」，首度跨足食品零售市場後，再度成功研發「晶華紅繞牛肉麵」常溫包，並攜手連鎖便利超商龍頭統一超為首波獨家販售通路，即日起至2019年1月28日，消費者可以在全台超過5,300家的7-ELEVEN進行預購並提貨，為晶華在食品零售市場再拓版圖。

另外，為搶攻冬季暖食與過年圍爐商機，晶華今年並將館內歷年外賣年菜中熱賣的前菜「前付小滿漢」與「佛跳牆」結合，首度推出「晶華小滿漢佛跳牆」冷凍熟食禮盒，並自即日起於統一超接受預購。

「晶華紅燒牛肉麵」是晶華酒店的招牌菜色，自從在第八屆台北國際牛肉麵節得獎之後，點用率更是長紅至今，同時晶華廚藝團隊並多次受邀到香港、東京、北京、上海以及紐約客座，推廣經典台灣美味。

晶華自2013年推出「晶華冠軍牛肉麵」冷凍禮盒即廣受歡迎，每年也未晶華帶來了超過千萬元的業績，有鑑於冷凍版本的保存方式與時間的限制，許多國內外商旅攜帶不適這麼方便，所以晶華耗費了近一年，成功研發味道與成色均為上選的常溫版，服務更多、更廣的識味饕客們。

「晶華紅燒牛肉麵」常溫版標榜選用澳洲牛腩條，湯頭的熬煮過程也遵循酒店的五星標準，以大量牛骨熬煮並加入用香油炒香的百里香、迷迭香、薑、蒜頭、蔥、辣椒、蕃茄、八角、花椒、肉桂葉、肉桂棒、桂皮，還有香濃的豆瓣醬、辣豆瓣、糖、白胡椒粉等香料，讓原本濃醇的湯頭充滿滋味豐富的香氣。

傳承館內宴會廳25年經典美味的「晶華小滿漢佛跳牆」冷凍禮盒，是由主廚悉心挑選多款經典食材入饌，包括富含豐富營養成分、口感細緻滑嫩的花菇，低膽固醇、低熱量、營養價值極高的海參，上選的雞腿肉、梅花肉、以及脆筍、干貝、鮑魚、紅棗、蹄筋等，豐富多樣的食材與豬骨高湯一同入甕燉熬，完成此款馨香清甜的精緻湯品。

(工商 )

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