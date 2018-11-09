台北》小野自豪一哭成名 朱學恒對聯酸度爆表

2018年11月09日 08:59 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

國民黨台北市長候選人丁守中質疑小野「綠營影視門神」，小野日前出面受訪，情緒數度激動痛哭。（資料照，張潼攝）

台北市長柯文哲競選總幹事小野日前遭國民黨高雄市長參選人丁守中批評「文化門神」，小野記者會上揮淚反擊，痛批丁守中沒文化、人身攻擊。事後小野表示，他一哭網路聲量衝到第一名，自豪地說「我不能出手，我出手很可怕」，「宅神」朱學恒則在臉書分享對聯，字字酸度破表。

小野昨(8日)出席papa go活動致詞時表示，他過去站台過的每一位候選人都當選，對於日前「淚灑記者會」一哭成名，網路聲量迅速竄升，衝到第一名，小野說，「我不能出手，我出手很可怕，柯P都不知道我有這個能力」；至於丁守中仍強勢攻擊，小野回應，丁已經開始傷害他的家人，但他不想理丁，前天哭過後他不會再哭了，他是真性情的人，不要認為會哭的人就是軟弱。

對於小野短時間內迅速成為話題人物，朱學恒相當不以為然，在臉書譏諷「X的網路聲量高漲是在笑你好嗎？」，還附上對聯「南有其邁以全國之力扁對手無法取勝；北有小野以洪荒之力耍白痴自以為是」、「橫批：南炸雞排北海峽會學恒哭哭」。

網友也紛紛諷刺「小野這一壯舉，害了柯文哲，竟然還沾沾自喜！」、「民進黨的真的都把網路罵聲當成養份耶」、「不知道哭掉了柯文哲多少選票，搞不好這一哭翻盤了！」、「出手很可怕咧…要不要乾脆說自己會飛天鑽地？」、「 雞排準備好了沒」。

(中時電子報)