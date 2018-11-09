NBA》無懼冷凍！林書豪：享受你所擁有的

林書豪在IG發文自我鼓勵。(取自林書豪IG)

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中時電子報

面對本季加盟老鷹的接連無情「冷凍」，林書豪9日IG貼出自己開心暖身照片，且寫，「喜樂在基督教當中，並非是一種基於環境的滿足感，儘情享受你所擁有的東西吧，無須抱怨你所失去的，不要侷限在自己所處環境而活！」

林書豪的這番話，無疑是在表達自己目前本季心境，畢竟本季來到老鷹，在球隊高層與總教練皮爾斯刻意安排下，球隊重心都在崔楊、普林斯、史貝爾曼等年輕隊友身上，豪哥經常面臨毫無理由的「冷凍」，不管戰情是否吃緊。

目前本季平均上場時間僅16分32秒，這是林書豪自從待在勇士的菜鳥球季(平均9分49秒)之後，最低的單季平均上場時間，自從2012年2月在紐約掀起「林來瘋」，他的上場時間至少都有24分鐘以上，如今卻連17分鐘都打不到。

畢竟不同於過往待在黃蜂或籃網，不管是克利福德或艾金生，都是願意跟林書豪溝通，且把後場大任交給他的教練，皮爾斯本季目前針對豪哥的調度方式，充分展現嚴重的不信任感，跟老鷹隊友的相處，似乎也沒過往幾年的融洽。

老鷹目前擺爛姿態明顯，也讓林書豪的未來充滿更多變數，假如他再這樣被冷凍下去，勢必也會影響到明年夏天自由市場的自我身價，所以他也只能持續自我鼓勵，利用當前僅有的上場時間繼續努力表現，接著靜待未來發展了。

(中時電子報)

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