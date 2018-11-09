金門》縣長選舉口號大戰 有人不領薪水

2018年11月09日 09:58 中時 李金生

競選連任的陳福海以「承擔」和「魄力」為競選主軸。（李金生攝）

謝宜璋主打「我們不一樣」，每天在網路直播發聲。（李金生攝）

洪志恒喊出「權勢結構倒，金門一定好！」（李金生攝）

洪和成的「踏實、革新、公開」競選主軸，要用完整規畫和實踐力來改變金門。（李金生攝）

金門縣長選舉6搶1，競爭十分激烈，各候選人喊出的競選口號，聽起來都響亮、好記。競選連任的陳福海和國民黨楊鎮浯2大陣營展開口號大戰外，被支持者指為「金門韓國瑜」的謝宜璋也以「我們不一樣」為競選主軸，加碼當選後4年都不領薪水，成為鄉親熱議話題之一。

擔負贏回縣長寶座，讓金門藍天再現重任的楊鎮浯推出「真實」口號和文宣系列，強調自己是「真誠的做人、實在的做事」，要與不斷講謊話，欺騙鄉親4年的對手明顯區隔。他的競選團隊以「真實 TRUTH」為主題，強調品牌訴求的深藍、粉紅色潮T，更成為選戰硝煙中的時尚話題。

但主要對手陳福海陣營則以他的立委任期才做一半，就接受國民黨徵召參選縣長，讓金門少了一席立委在中央發聲，抨擊他「真心不幹、實在落跑。」

陳福海則強打「政策不中斷、福利不縮水」，喊出魄力和承擔的競選口號，強調自己是認真做事的縣長，要一肩扛起再為金門打拚4年的重擔。楊陣營則反擊陳福海的「魄力」是做歷任縣長都不敢做的事，一手主導金酒赴東北試釀案，導致金酒核心技術外洩，商業利益受到嚴重損害。

喊出「我們不一樣」競選口號，也製作主題競選潮T的謝宜璋則批判陳福海、楊鎮浯躲在縣長、立委的背後喊話，讓人看破手腳，與他對拓展金酒在大陸版圖，讓未來鄉親福利更好，具有大戰略、大思維的規畫，真的完全不一樣。

謝宜璋還強調，自己當選縣長後，4年都不領薪水，要用來照顧弱勢鄉親，讓支持者大讚他是「金門韓國瑜」敢說也敢做。響亮口號引起回響，金寧鄉長候選人陳成泉也喊出「創新金寧鄉，我們不一樣。」

另如洪志恒的「權勢結構倒，金門一定好」，強調自己單槍匹馬，沒有班底就沒有施政包袱，才是真正的縣長好人選，以及洪和成的「踏實、革新、公開」競選主軸，要用完整規畫和實踐力來改變金門，都讓支持者叫好。

(中時 )