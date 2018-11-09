暖爸穿扮恐龍接幼女放學 背後原因暖爆

2018年11月09日 09:28 中時電子報 張國欽

女童看到恐龍接放學相當開心。（圖／翻攝自梨視頻）

中國上海浦東新區日前發生感人又好笑的一幕，一位父親為了鼓勵剛上幼兒園女兒獨立，便答應她如果做的到，就完成一個願望，於是女兒許一個願，希望有隻恐龍接放學，暖爸果然在萬聖節這天扮成恐龍，到幼兒園接女兒，讓幼女笑的好開心。

據《梨視頻》報導，上海浦東一家幼兒園門口，10月31日忽然出現1隻2公尺高的大恐龍，當放學時間一到，這隻恐龍就直衝教室，在一名3歲小女孩面前蹲下來，然後給她一個大擁抱，事後才知，原來是小女孩的爸爸為了履行承諾，費盡心思扮成大恐龍接女兒放學。

小女孩的楊姓媽媽表示，女兒今年剛上幼稚園，因為一時無法適應，情緒一直很低落，為了鼓勵女兒要堅強獨立，於是與她約定，如果能在幼稚園好好吃飯、好好聽話，爸爸媽媽就會答應她完成「恐龍接放學」心願。

小女孩在一次全家出門逛街時，遇到有人裝扮成恐龍，便說想要有恐龍來接自己放學，於是爸媽就決定在萬聖節這天實現諾言，由爸爸親自變身為「大恐龍」接女兒放學。

許多人都被這隻搖頭晃腦的恐龍感動，網友們紛紛留言「太有愛了」、「多麼美好的童年回憶」、「超暖」、「父母都要兌現自己的承諾，孩子的內心是一張白紙，我們必須在白紙上留上正能量的色彩」、「幸好沒有要求開飛機來接放學」、「同學一定很羨慕」、「爸爸超酷」。

(中時電子報)