秋冬遊北海岸，富基、淡水第二漁港嚐鮮去

2018年11月09日 09:42 中時電子報 綜合報導

秋高氣爽氣候宜人，大家不妨把握時間來趟秋季小旅行！鄰近台北市區的北海岸地區，一直以來是民眾選擇一日小旅行的好去處，北海岸地區除了有老梅綠石槽、富貴角燈塔及風車公園等熱門旅遊景點，適合大小朋友出遊踏青，還能到富基漁港品嚐美味的萬里蟹及新鮮現撈海鮮，不但能放鬆心情紓解壓力，還能品嚐在地美味。

富基漁港漁產品銷售中心(圖片來源：新北市漁業處)

北海岸走一遭，一覽特殊地形景觀與特色地標

石門區的「老梅石槽」是近年來熱門的旅遊景點，所謂的「石槽」就是「潮溝」或「海蝕溝」地形景觀，是大屯火山爆發後，火山礁岩在海岸邊冷卻，經長時間海浪沖刷，質地鬆軟的礁岩被侵蝕後，留下較堅硬的部分所形成的溝槽。秋冬時東北季風將海浪打上石槽，激起朵朵浪花十分壯觀，到了每年的3月到5月，石槽上會覆滿海藻，就像披上一件綠色毛衣，形成全台唯一特殊景觀。鄰近的富貴角燈塔是台灣本島的極北點，黑白相間條紋的八角形塔身，成為北台灣海岸特殊的地標，沿著燈塔週遭步道行走，可以觀賞海天一色的美景，讓人心曠神怡，目前正進行老舊設施更新，園區預計於11月16日重新對外開放。附近還有風車公園，是台灣電力公司在台灣本島規劃的首座風力發電機組，全區共有六座紅白相間風車，遠看相當醒目，園內規劃一條木製棧道供遊客行走，下方有一個觀景平台，景色優美，非常推薦到此散步賞景。

富基漁港漁產品銷售中心(圖片來源：新北市漁業處)

富基漁港現買現吃大快朵頤，11/17還有淡水肥蟹宴

踏青之餘，民眾也不要錯過品嘗海鮮美食，除了大家熟知的萬里區龜吼及野柳漁港以外，北海岸的石門區富基漁港也是萬里蟹主要卸貨港之一，這裡每天都有新鮮萬里蟹及各種現撈漁獲可以採買，總是吸引大批人潮到訪，富基漁港裡設有魚產品銷售中心，民眾到這裡除了可以到A棟生鮮區挑選新鮮漁獲帶回家，想要現吃的民眾也可以在挑選食材後，再到B棟代客料理店付費請餐廳料理，現場大快朵頤。在金山、石門、三芝及淡水地區也有萬里蟹合作店家，因此，來到北海岸地區，千萬要記得來品嚐新鮮萬里蟹及當季漁獲！

萬里蟹北海岸品牌推薦海鮮餐廳(圖片來源：新北市漁業處 )

好康逗相報！11月17日淡水區漁會將在淡水漁人碼頭舉辦「冬漁時節，螃蟹肥了」漁產品推廣活動，現場有新鮮漁獲拍賣及鮮蟹限時搶購活動，還有免費的美食嚐鮮、「淡水限定版」帆布包彩繪與魚形紙雕DIY體驗活動。另外，當天中午推出超值肥蟹宴，自即日起至11/15(四)採網路預購，每桌8,888元，數量有限，還不趕快上網訂購去！

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(中時電子報)