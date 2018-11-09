台鐵局長交接 張政源：要贏回百年金字招牌榮耀

卸任局長鹿潔身（左起）在交通部長吳宏謀的監交下，將局長印信交予新任局長張政源。（杜宜諳攝）

友善列印
中時

台鐵普悠瑪號列車10月21日出軌翻覆，造成200餘人死傷，事後檢討台鐵挨批狀況外，還被爆出許多瑕疵，局長鹿潔身請辭下台，由交通部政務次長張政源接任，也是首度政務官降調台鐵局長，今（9）舉行交接儀式。張政源表示，他在台鐵基層多年，如今台鐵面臨最艱困的時刻，自己沒有不回來的理由。

張政源指出，台鐵是百年老店，也曾風光一時，還曾是國家的金雞母，現在政府推動綠能運具，而台鐵早在1973年北迴鐵路時，就已經推動電氣化，走在時代的前端，如何重新這塊百年金字招牌，是所有同仁要打拼的目標。

張政源表示，這次事故路線搶通，12小時恢復單線通車、3天內就恢復雙線行駛，這就是員工的專業、敬業以及使命必達。事故發生後，誰不難過、想喘口氣呢？但車子、服務不能停，台鐵只能強忍傷痛，緊閉雙唇、捲起袖子努力。

他認為，當務之急就是「安全」兩個字，台鐵必須努力確保行車安全，為社會大眾提供一條「安全回家的路」，重新找回社會大眾對台鐵的信任；其次是提振員工士氣，凝聚員工的向心力，找回台鐵人的尊嚴與自信。1989年台鐵提出「安全、準確、服務」3個核心價值，後來增加了「創新」，此時此刻，他要再加上「團結」及「榮譽」。

行政院長賴清德今也出席交接儀式，他說，今天不是來恭喜張政源，而是勉勵他任重道遠，避免不幸的事件再發生，回應社會期待，也希望員工支持新局長，幫台鐵脫胎換骨。事故當晚他就趕到宜蘭，逐一慰問家屬，「但我們拿甚麼道歉？」他甚至不敢伸出自己的手。講到這裡賴清德語氣哽咽，一度要掉下淚來，得知一個家庭走了很多人，家屬都在一個房間內休息，身旁的人都不敢開門進去

賴清德說，台鐵的大家要有榮譽感、要團結，這場改革中沒有局外人，沒有英雄、也沒有切割者，同舟共濟別讓不幸再發生。

(中時 )

驚嚇！北捷忠孝新生站站內冒煙 扯！交長吳宏謀：最近我才知道台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。