台鐵局長交接 張政源：要贏回百年金字招牌榮耀

2018年11月09日 09:48 中時 陳祐誠 、 杜宜諳

台鐵普悠瑪號列車10月21日出軌翻覆，造成200餘人死傷，事後檢討台鐵挨批狀況外，還被爆出許多瑕疵，局長鹿潔身請辭下台，由交通部政務次長張政源接任，也是首度政務官降調台鐵局長，今（9）舉行交接儀式。張政源表示，他在台鐵基層多年，如今台鐵面臨最艱困的時刻，自己沒有不回來的理由。

張政源指出，台鐵是百年老店，也曾風光一時，還曾是國家的金雞母，現在政府推動綠能運具，而台鐵早在1973年北迴鐵路時，就已經推動電氣化，走在時代的前端，如何重新這塊百年金字招牌，是所有同仁要打拼的目標。

張政源表示，這次事故路線搶通，12小時恢復單線通車、3天內就恢復雙線行駛，這就是員工的專業、敬業以及使命必達。事故發生後，誰不難過、想喘口氣呢？但車子、服務不能停，台鐵只能強忍傷痛，緊閉雙唇、捲起袖子努力。

他認為，當務之急就是「安全」兩個字，台鐵必須努力確保行車安全，為社會大眾提供一條「安全回家的路」，重新找回社會大眾對台鐵的信任；其次是提振員工士氣，凝聚員工的向心力，找回台鐵人的尊嚴與自信。1989年台鐵提出「安全、準確、服務」3個核心價值，後來增加了「創新」，此時此刻，他要再加上「團結」及「榮譽」。

行政院長賴清德今也出席交接儀式，他說，今天不是來恭喜張政源，而是勉勵他任重道遠，避免不幸的事件再發生，回應社會期待，也希望員工支持新局長，幫台鐵脫胎換骨。事故當晚他就趕到宜蘭，逐一慰問家屬，「但我們拿甚麼道歉？」他甚至不敢伸出自己的手。講到這裡賴清德語氣哽咽，一度要掉下淚來，得知一個家庭走了很多人，家屬都在一個房間內休息，身旁的人都不敢開門進去

賴清德說，台鐵的大家要有榮譽感、要團結，這場改革中沒有局外人，沒有英雄、也沒有切割者，同舟共濟別讓不幸再發生。

(中時 )