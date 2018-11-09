「孩子是我們的未來」 候選人劉美芳致力推動教育、文化政策

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中時電子報
綜合報導

眼看選戰逼近，劉美芳近日與侯友宜成立聯合競選總部，更獲新北市長朱立倫的站台支持。她長期關懷弱勢、婦幼等議題，認為教育決定未來，而孩子是未來的主人翁，並堅信若教育辦得好，台灣一定好。

劉美芳的競選文宣有別於其他候選人，抱著孩子散發慈母氣息，並附上大大的文字「孩子，是我們的未來」，顯示她對台灣下一代的關注。劉美芳擔任過兩屆新北市議員，今年努力拚連任。擔任議員8年來，她一直都在教育文化委員會中為教育政策把關，認為教育要從小扎根，因此她的政見以教育為主軸，再擴及社福、藝文、市政發展。政見主要分為4大類，分別是教育政策、幼兒托育政策、市政發展、最優質的選民服務。

她主張實行品格教育，增進親子互動、提升幼童記憶力和閱讀力等等；另提供遠端同步學習，打造雲端未來學校；提升外語能力也是她所重視的，全面推廣英語情境教室，國小、中學安排每周4小時英語口說課程；重新評估十二年國教，減少學生壓力；為社會新鮮人爭取青年創新事業基金，為失業與待業者提供職業輔導及補助。另外，在幼兒托育政策上，她提倡每月補助兩歲以下幼兒托育費5千元、設立幼兒公托中心以及鼓勵結合公共托老中心等，讓老少皆能得到照顧與陪伴、試辦國小彈性延長課後照顧時間。

市政發展的部分則是整頓市容、推動國民運動中心及新北大劇院和板橋果菜批發市場、翻轉浮洲溪崑力推板橋輕軌浮洲設站、湳仔溝整治、中廣放送所荒地變綠地…等；最後，她期許能夠給予選民最優質的服務，即是提供最用心最完善的協助，傾聽市民心聲！

(中時電子報)

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