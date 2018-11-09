台中》市長選舉最新民調 林佳龍竟領先盧秀燕兩位數

台中市長選舉民調，國民黨台中市長候選人盧秀燕(右)、民進黨台中市長候選人林佳龍(左)。(本報資料照片合成)

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中時電子報
邱文秀

距離年底九合一選舉僅剩15天，《三立新聞》9日公布台中市長選舉最新民調，民進黨參選人林佳龍支持度45.1%，國民黨候選人盧秀燕34.0%，雙方差距竟有11.1%。PTT網友留言「當笑話看」。

《三立新聞》9日公布台中市長選舉最新民調，有45.1%的台中市民在本次選舉中支持林佳龍，34.0%支持盧秀燕，2.5%支持無黨籍候選人宋原通，另有18.3%無明確單一人選。勝選看好度方面，林佳龍以45.7%的看好度，大幅領先盧秀燕的26.4%，宋原通則僅有0.5%，另有27.4%無明確單一人選。

本次民調由《三立新聞》委託循證民調進行調查，於107年11月5日至11月6日進行，調查對象為戶籍在台中市且年滿20歲具有投票權之民眾，採用電話調查，隨機抽樣方式進行，抽樣方法採分層比率隨機抽樣，並依行政區、性別、年齡加權處理。共完成1,081份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0%。

對於本次民調結果，PTT網友留言「說個笑話 三立民調」、「這民調搞得我好困惑」、「三立幣匯率參考:侯只贏1% 陳贏韓總1%」、「看到三立po的民調，我就放心了。1124滅東廠」、「三立民調 當笑話看」、「循證.....」、「泣台的綠的要-10%」、「最後一波民調三立全部都大幅調整？ 沒在演的？」、「黑龍這兩天爆跌+盧兩份民調穩定領先 逼得他不得不用循證出品的民調來止血」、「他贏10%我從臺中火車站舔地板到臺中港」、「只要循證、大社會做的可以直接跳過不看」、「這兩天爆跌慌了哦 小龍」。

(中時電子報)

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