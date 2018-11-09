MLB》強到逆天！JD單季拿兩次銀棒獎

2018年11月09日 10:06 中時電子報 盧品青

紅襪隊大帥哥馬丁尼茲(J.D. Martinez)注定名留青史了！大聯盟頒發本季銀棒獎，馬丁尼茲一個人居然領到兩支銀棒獎，一個人怎能有兩支球棒呢？馬丁尼茲因此成為聯盟史上第一人，這也算是還給他一個公道。

銀棒獎是每個守備位置頒發1座，其中國聯有投手銀棒獎，美聯有指定打擊銀棒獎。JD是紅襪指定打擊，偶爾客串外野手，結果他就這樣拿到兩個獎座，一個是指定打擊，一個是外野手的，也就是他佔據了兩個銀棒名額，這是從沒有發生過的奇事。

另一樁奇事是JD這樣的大棒居然沒有入圍美聯MVP，他差點成為大聯盟62年來首位打擊三冠王，只是讓他擠進前3名都不行嗎？

史坦頓(Giancarlo Stanton)的守備也只是普通，今年轉到洋基有大半時間都是指定打擊，但他去年仍獲選國聯MVP。《波士頓環球報》痛斥握有選票的BBWAA(美國棒球作家協會)荒唐至極，就算JD不太會守備，也不至於不讓他入圍。

JD的超級經紀人波拉斯(Scott Boras)很不高興，他要求這些投票者站出來說清楚，什麼叫做「最有價值的球員」，為什麼打擊率0.330、43轟、130打點、攻擊指數1.031，單季拿兩支銀棒獎的人沒有資格入圍MVP？

然而BBWAA考量的不只是數據，可能還有勢力平衡的問題。紅襪隊友貝茲(Mookie Betts)搶走了JD大部分的選票，代表美聯東區；天使卓奧特(Mike Trout)是大聯盟的招牌，代表美聯西區；印地安人拉米瑞茲(Jose Ramirez)去年也是第3名，代表美聯中區；正好3個分區各一人，所以JD就這樣被擠下去了。

(中時電子報)