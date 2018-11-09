普悠瑪翻覆事故 鹿潔身下台 「以台鐵人身分退休」

2018年11月09日 10:12 中時 陳祐誠

台鐵普悠瑪列車10月21日發生翻覆事故，造成18死、215人受傷，台鐵局長鹿潔身扛責請辭，並婉拒交通部長吳宏謀的邀約，不再待在交通部，日前已辦理退休。鹿說，自己第一份工作就在台鐵，一做將近40年，希望以「台鐵人」的身分離開。

鹿潔身是成功大學交通管理科學系畢業，1980年就進入台鐵，長年在運務部門工作，一路從基層做起，擔任過列車長、副站長、運務段長、運務副處長等，2年前升任台鐵局長，這次為普悠瑪出軌扛起責任，也是整起事故中唯一下台的官員。

交通部曾安排讓鹿潔身下台後轉任交通部參事，但遭鹿婉拒。他說，自己踏入台鐵近40年，這是他出社會第一份工作，現在希望以台鐵人的身分退休，這是「一日為台鐵人，終身為台鐵人」的精神；他也提醒員工，這份工作是大家自己選的，「尊重、認同你的選擇，社會大眾才會認同你」。

鹿潔身表示，台鐵擁有唯一的環島鐵道系統，每天疏運63萬人次，有著不可替代的地位，台鐵長期以安全為核心價值，但10月21日這麼嚴重的事件，對社會大眾、各級長官造成的困擾，要再度表示歉意。這次有來自局內、局外的批判，指出台鐵設備老舊、人力不足，確實是存在的現象，希望中央協助台鐵改善，也希望同仁反思，就是條件這麼不好，更應該遵守規則，「別為失敗找理由、要為成功找方法」。

(中時 )