英格蘭替魯尼辦告別賽 是致敬還是消費？

英格蘭要替前隊長魯尼（右）辦國家隊告別賽，總教練邵斯蓋（左）強調絕對是基於足球專業，卻引發外界質疑英足總只是要消費魯尼的剩餘價值。（路透）

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中時電子報
李弘斌／綜合報導

「三獅軍團」英格蘭本月15日將在溫布利大球場與美國踢國際友誼賽，英足總決定將此役定為前隊長魯尼（Wayne Rooney）的國家隊告別賽，卻引發究竟是向這位傳奇球星致敬，還是只是要消費他的名聲，撈最後一筆票房的質疑。

33歲的魯尼共替三獅出賽119場，進53球也是隊史進球王，儘管已經淡出國家隊，但他絕對值得一場告別賽。尤其魯尼今夏離開英超，投入美國職足大聯盟（MLS）就引起旋風，帶領戰績不佳的華盛頓聯隊殺入季後賽，用英美大戰作為他的國家隊告別賽，就戲碼而言可說再合適不過。

問題是，這場比賽以獻給魯尼新成立的公益基金會為名義，英足總預估會有6萬多人進場，卻坦承沒有任何門票收入會捐給魯尼的基金會。另外，因為3天後英格蘭要在歐洲國家聯賽最後一役遭遇克羅埃西亞，魯尼在自己的告別賽只能以下半場替補的身分上場，「致敬」的味道也差了一些。

另一方面，儘管英教頭邵斯蓋（Gareth Southgate）強調魯尼告別賽經過他的同意，是非常「足球專業」的考量，但從頭到尾，他的確沒有跟魯尼「直接」討論過這場比賽的安排事宜。

「雙方有很好的討論，但我們沒有直接對話過，因為也不需要，」邵斯蓋說，他不打算讓魯尼先發，但這點大家心知肚明，不用特別說，他也一定會讓球迷值回票價，「任何能夠表揚球員的機會，我們都是高度尊重的。」

魯尼在前年9月4日世足資格賽對斯洛伐克之前，表示他會在俄羅斯世足賽後自國家隊退休。但這位國家隊進球王最後根本沒去俄羅斯，因為去年3月他就被國家隊棄選。後來邵斯蓋又想徵召他，魯尼索性在去年8月下旬宣布從國家隊引退，雙方關係不但稱不上好，甚至算是緊張，也難怪這場引退賽引發諸多質疑。

(中時電子報)

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