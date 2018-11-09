少女「圓仔」果然是天生明星！吃飯給人看更津津有味

2018年11月09日 10:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣天氣真奇妙，這週三（7日）是二十四節氣的「立冬」，不過暖如夏！來看看喜歡涼爽天氣的熊貓一家人，如何進補！帥氣的大貓熊「團團」一出場，總能展現非凡氣勢，只是每回到達美食所在的定點後，常常在華麗的轉身後，就開始背對著大家專心吃東西了，因此「團團」有「背殺」男神的封號。女兒「圓仔」就不太一樣了，小妮子總是喜歡在大家面前吃得津津有味。

「團團」：你在看我嗎？（台北市立動物園提供）

話說有時保育員特意把東西放在較隱密的地點，圓仔反而會去把東西叼到大家看得到她的地方吃起來，讓專程來探望她的粉絲們更容易聚焦。保育員表示大貓熊們的個性真的很不一樣!天氣漸漸變冷了，時令剛過立冬，「圓仔」也有自己的冬令「進補」之道，茄苳樹仔正是她的進補首選。

即使是同一物種，不同個體會有不同的個性，大貓熊「團團」一直給人憨厚、天然萌的形象，但「團團」吃東西時非常注重「隱私」，總是背對著大家吃東西。特殊節日或者是生日，保育員會為大貓熊家族準備特殊造型的食物，「團團」總是帥氣走向擺放食物的地點，接下來就是ㄧ個大轉身，大家常常就只能看到「團團」因吃東西而頻頻抖動的美背了。而「圓仔」恰恰相反，吃東西時就是愛熱鬧，最喜歡在大家面前開吃。

保育員放置食物時，為了讓動物們可以花時間找尋食物，因此會把食物藏在不同地方。最近保育員把食物放在比較舒適且有些隱密的地點，只見「圓仔」找到食物後，仍是貼心地大老遠把食物叼到遊客面前，才開心大嚼。

「裝Q萌的團團」：可不能讓「圓仔」專美於前！（台北市立動物園提供）

天氣越來越冷，時令已經來到了立冬，「圓仔」也有自己的補冬食譜，在戶外活動場，「圓仔」會折下滿滿的茄苳仔，然後快樂地享用。據保育員表示，「圓仔」真的長大成熟了，今年沒有漫無目的毀樹，而是看到茄苳仔時，才會忍不住去取食，甘甜的茄苳樹仔顯然是「圓仔」最愛的戶外零食。

不論是「團團」愛背對著吃東西，還是「圓仔」愛熱鬧，每個生命都擁有著獨特且不同的個性與想法，我們都應該予以尊重，歡迎大家到動物園看動物好朋友時，多一份順其自然，多一些尊重與關懷喔！

(中時電子報)