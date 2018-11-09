好市多這罐神醬 被網友推爆：魔性強大

好市多這罐胡麻神醬 被網友推爆：魔性強大(本報資要照)

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中時電子報

日前有網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，表示自己莫名買了一罐不知道用處的胡麻醬回家，上網請教廣大的網友們，到底這罐醬是要料理什麼？不問還好，一問之下竟湧入700多則留言，釣出許多胡麻醬愛好者，這款被網友稱之為「百搭神醬」的Kewpie日式焙煎胡麻醬，不只能加進蔬菜、菇類、肉類，還能拌任何能送進嘴巴的食物，「一瞬間將平民料理變高級的好東西」！

有網友回應，它最適合拌進沙拉丶涼筍丶玉米筍、花椰菜、秋葵等食物裡，超級好用，「淋上涼拌豆腐、花椰菜，或是吃火鍋沾肉片，當成火鍋沾料都很讚」、「可以加一些蒜末靜置5-10分鐘，讓胡麻醬與蒜末更入味，拌麵當涼麵醬，也超好吃哦」、「把菜煮過之後稍微放涼，淋上一點這個胡麻醬汁，很好吃。」、「做涼麵～加水果醋和蒜末拌一拌就是涼麵醬了！」、「拌義大利麵也好吃」。

此外，還有網友表示「如果臺灣costco眾多好商品中只能選出一個最好的，我會毫無懸念地選Kewpie胡麻醬...」、「日本人家庭必備調味醬，沾海鮮也可以」、「夏天沒這瓶我沒法兒活」、「你拿著神器不知所措～萬用拌醬啊！」、「我都拿來拌餛飩，魔性強大一直去買這醬回家囤」。

(中時電子報)

翻攝自臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》

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