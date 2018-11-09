雲林》蘇治芬語音為張麗善拉票？竟然…

有雲林縣民接到這支號碼打來的拜票電話，內容是立委蘇治芬的聲音，離譜的是竟是為國民黨雲林縣長候選人張麗善拜票，給果發現是境外電話，類似詐騙電話使用的伎倆，蘇治芬批下流手法。(許素惠翻攝)

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中時

「各位鄉親序大，大家好！我是立委蘇治芬…11月24日咱手中這寶貴的一票，雲林縣長拜託您絕對要投給張麗善。」近來許多雲林縣民接到這樣的語音拜票電話，聲音明明是蘇治芬，卻是為國民黨的雲林縣長候選人張麗催票，不少接到電話的綠營支持者都覺得不可思議，判斷其中有異，有人向檢警報案，雲林地檢署已分案調查。

檢警指出，其中一報案者說，接到自稱是蘇治芬祕書的電話，要求他把縣長票投給張麗善，令他覺得很奇怪，因為蘇台上台下都已經全力投入為雲林縣長進勇輔選，怎麼可能又交代助理祕書打電話要求支持者轉而投張，所以該接到電話者認為是有人假冒蘇治芬祕書使出的選舉奧步，企圖使李進勇不當選。

蘇治芬服務處也接到支持者反應接到類似電話，而且更扯的是，語音拜票電話正是蘇治芬本人的聲音，令接到電話者電是疑惑，回撥該電話號碼，竟然不是境內電話。

蘇服務透過中華電信公司了解，也發現該電話是境外電話，類似詐騙集團使用的招數。

由於此手法前所未有，雲林地檢署已著手調查，不過，初步尚未找出可能觸及何條法令，需進一步研究。

蘇治芬說：「我怎麼可能支持張麗善，檢方已在調查我的聲音被變造一事，希望快點有結果。並呼籲不法之徒，請尊重台灣的民主政治，雲林鄉親不會相信這種下流手法的」！

(中時 )

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