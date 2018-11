2018年11月09日 10:41 中時電子報 黃及人

「戰神」艾佛森近日接受《Complex》專訪,談到自己跟「飛人」喬丹之間的第1次對話,讓他永遠不會忘記當時場景,因為喬丹竟用粗話問候這名小老弟,艾佛森更回憶當年遭到「小飛俠」布萊恩凌虐之役,更把過錯怪到隊友身上!

「我第1次跟喬丹說話應該是在我的菜鳥球季,我永遠不會忘記那次對話,因為當時他只說了一句,『過得怎樣,你這小混蛋!(What's up, you little b---h)』」艾佛森說,「我永遠不會忘記,我只能看著他,就像在說,『還行,老哥』」

這位七六人傳奇球星也分享自己跟費城的關係,更分享當年跟布萊恩對決的最愛回憶,「當我還在金塊效力時,我們對上了湖人,我還記得當時肯亞馬丁開始防守布萊恩,兩人開始不斷對彼此大飆垃圾話,場上氣氛越來越白熱化。」

「馬丁跟布萊恩嗆聲,說你跟我一樣都穿球鞋,也都穿球衣,所以他一點都不怕布萊恩,」艾佛森說,「這徹底激怒布萊恩,我坐在那邊想著,我的天,這傢伙要瘋了,結果他灌籃、三分球與中距離都來,我記得他好像攻下49分。」

