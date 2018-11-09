高雄》韓國瑜造勢唱《夜襲》被綠委嗆吃屎 太太李佳芬回應

韓領唱"夜襲" 高雄新三山"金山 銀山 靠山"│中視新聞 20181108
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中時電子報
韓國瑜8日在美濃區高美醫專會場的造勢活動，現場湧進3萬名支持群眾。（林雅惠翻攝）
韓國瑜妻李佳芬幫助選！ 首次市場掃街邀請立委蔣萬安助陣

高雄市長參選人韓國瑜昨晚旗山造參加人數爆棚，他最近成為綠營全黨箭靶，民進黨立委鄭運鵬也跳出來嗆造勢唱軍歌《夜襲》心理變態去吃屎!韓國瑜妻李佳芬今日首次市場掃街，人氣也是紅不讓，她現場也回應最近綠營對韓國瑜的種種抹黑。

韓國瑜昨晚造勢現場唱軍歌《夜襲》又被當箭靶開罵。民進黨立委鄭運鵬8日怒批國民黨心裡變態，這首軍歌是教我們去刺共匪心臟，現在卻要去刺民選對手心臟，這根本就是通匪，還要信這套的人去吃屎！對此，網友酸鄭運鵬，拿軍歌當宣傳軍國主義，你是沒有當過兵嗎？

韓國瑜妻李佳芬今日首次市場掃街，人氣也是紅不讓，她接受媒體訪問時，說到最近維多利亞雙語學校被打台糖承租土地問題，她說，承租台糖土地好幾所學校，我們是承租單價成本最高之一，何來特權之說?

20年前維多利亞落腳在雲林時，就很多人打賭這種國際級學校，什麼時候要倒閉。李佳芬說，她辦學前5年就一直在回答這種問題。各位不要忘了我們是可自由來去的學校，要是口碑不好家長會支持嗎?

她並說，這就是我為什麼這麼反對他再次踏入政壇原因，就是因為有這麼多紛擾，我知道他一出來，就會針對我個人、對學校、對家人有很多打壓。

記者詢問唱軍歌《夜襲》又被當箭靶開罵一事，提到韓國瑜當年是否就是唱《夜襲》求婚。李佳芬大笑說，他第一次跟我約會帶我去台大操場散步，就是唱《夜襲》，我跟他開玩笑，我是他唱軍歌唯一沒有跑掉的女朋友。我也問過很多年輕男生，這種軍歌在當兵時都會唱，就是一種團結的象徵。

昨天旗山場造勢人潮大爆滿，李佳芬也說，旗山位置偏僻，但昨天看到旗山經濟榮景的感覺。並說，韓國瑜當選後她當然要過來陪先生，當他最大後盾無庸置疑，當選一定要齊心協力。一定還給大家一個沒有色彩，只有經濟榮景的高雄。之前低調是因為從事教育工作，不想把政治帶入校園，所以之前一直沒有受訪希望能夠被了解。

(中時電子報)

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