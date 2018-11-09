MiLB》揮別海盜隊 強打捕手張進德新季改當「巨人」

2018年11月09日 10:56 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

I would assume the minor league FA signings the past couple of days, RHP Alfred Gutierrez, C Jin-De Jhang, and OF Jeffrey Baez are the last of the pre-Zaidi era. — GPT (@giantsprospects) November 8, 2018

旅美球員張進德日前雖未獲得海盜隊續約，但今天（9日）巨人隊推特貼文宣布，以小聯盟合約簽下張進德，讓這位擁有火力的強打捕手仍有繼續在美職奮鬥的機會。

張進德2011年獲得海盜隊合約，2016年一度升至3A，2018年曾獲邀至大聯盟春訓，但甫開季就傳出右手肘有傷的消息，直到5月張進德才復出，今年大多在2A奮鬥，41場出賽144打數擊出43支安打包括1發全壘打，貢獻23分打點，打擊率2成99。

至於張進德的合約部分，去年球季結束後，張進德與海盜的6年合約到期，球隊再度提供一紙1年的合約，今年球季結束後海盜未續約，張進德成為自由球員，如今傳出被巨人隊網羅的消息，張進德有望繼續在美國奮鬥。

張進德的三弟張育成目前也效力美職印地安人小聯盟球隊，最小的弟弟張聖偉今年則在季中選秀成為統一獅球員，二弟張承駿（原名張進龍）原為中職富邦悍將球員，今年球季結束後因個人生涯規劃自請離隊。

(中時電子報)