台北》北市青年失業率冠六都 王鴻薇：北漂找不到工作

台北市議員王鴻薇9日揭露，北市青年失業冠六都，就業人口負成長，痛批市長柯文哲改變成真讓失業上升。（張立勳攝）

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張立勳

台北市議員王鴻薇9日揭露，市長柯文哲青年支持者眾多，但諷刺的是，北市15至24歲、25至29歲的青年失業率卻連續為六都之冠，去年北市就業界業人數更驚見負成長，青年失業率高達14.7％，痛批柯文哲不知不覺，真的是改變成真、失業上升；北市就服處對此回應，青年就業磨合期有1至2年，導致摩擦性失業高。

根據行政院主計處統計，六都15至24歲青年失業率台北市14.7％，為六都最高，比新北市7.8%高出1倍之多；25至29歲青年失業率，北市也高達7.5％，仍是六都最高。

王鴻薇指出，北市有很多來自外縣市的「北漂青年」，嚮往台北的進步繁榮帶來工作機會，然而如今的台北已經不再是青年就業樂園。

她表示，從就業人口成長來看，柯文哲任內節節敗退，2015年至去年柯市府平均每年創造4000多就業人數，前市長郝龍斌任內，甚至遇上金融海嘯，每年平均創造1.4萬人，將近柯市府3倍，更不可思議的是去年全國經濟成長2.6％，北市就業人口數竟衰退，柯P卻不知不覺。

王鴻薇痛批，真的是改變成真讓失業上升，柯P政策白皮書指創業才是提供就業並解決失業問題的積極辦法，不料，創業喊了3年，居然是這樣的成績，不會做事空喊口號，面對失業人口連對策都沒有，她拜託網紅柯市長，認真做點事不要苦了市民。

對此，北市就服處長游淑眞說明，因為青年剛畢業進入社會，就業磨合期有1至2年，導致摩擦性失業高，北市為改善磨合期過長，和企業策略聯盟，進行實習或在校體驗、模擬面試，降低摩擦性失業率。

(中時 )

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