台南》質疑興建單軌綠線影響民生 吳杰呼籲市民連署抗議

輕軌綠線興建後，小西門週邊大大小小古蹟將被高架？軌破壞無遺（吳杰競選團隊提供）

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台南市捷工處10月22日正式掛牌，台南市發展高架單軌捷運幾成定局，台南市中西區、北區議員候選人吳杰檢視將以高架方式興建在「蛋黃區」的輕軌綠線，質疑會將鬧區切的支離破碎，呼籲市民連署表達抗議。台南市捷工處表示，綠線在爭取計畫核定後，最快明年底召開公聽說明會。

台南市輕軌綠線預定路線從永康區小東路起頭，經成大醫院，接北門路經台南火車站，轉成功路，接西門路，經新光三越新天地，轉永華路、經億載金城到健康路地方法院終點站，路線經過許多古蹟與景點，吳杰質疑舊城區留存的古蹟光景，恐怕會因高架輕軌的開挖而遭破壞，讓市中心「肚破腸流」。

吳杰表示，高架化的輕軌約有4層樓高，市區店鋪門店都將被擋住，台南引以為傲的小吃美食店家可能生意會受影響。

根據台南市交通局規畫，高架輕軌綠線有12.69公里長，行經18站，橋墩長、寬各2米，每50米就有一個橋墩，吳杰認為，輕軌蓋在馬路中央的分隔島上，將使快車道往右移，機慢車道將被大幅縮小，機車族幾乎無立足之地。

吳杰批評這是粗率實施，西門路沿線200多戶市民已集結連署抗議書，他呼籲市民連署抗議，要求召開公聽會，讓政府聽到人民聲音。

台南市捷工處長秦繼孔表示，現階段的綠線還在爭取計畫經費，有經費後，才會作環境評估、營運評估及保修費用報告，他預估綠線在明年8月可獲中央核定，明年底會辦公聽會與說明會，路線未來仍可調整，完工後可帶來人潮。

(中時 )

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