防疫作戰122天 新北解除本土登革熱疫情警報

新北市衛生局長林奇宏宣布新北登革熱疫情解除警報。（葉德正攝）

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新北市7月10日出現今年首例本土登革熱病例，歷經122天、四區23里共43例本土病例，從最後一例病例發病日10月11日經28天的社區監測至本月8日皆未發現本土病例，9日起解除本土登革熱疫情警報，先前為控制疫情封園的市民農園、瓊林路菜園、豐年菜園、新樹路菜園、三和路菜園、忠孝里菜園同步解除管制開放。

新北市衛生局長林奇宏說，在長達4個月的防疫作戰，市府團隊召開10次府級應變中心會議、17次區級應變中心會議及13次防治工作協調會議，動員至少4萬人次針對風險區域進行噴消、孳生源巡查及清除等作業，查獲至少5萬個積水容器，開立1485張舉發單，健康關懷5,204位民眾，執行20次共計155里次的區塊防治，同時針對6處已封園的高風險區域進行跨局處聯合孳清，清除近500個積水容器，投藥194處，並與醫界合作推廣使用登革熱快篩試劑及勸說快篩陽性患者住院進行防蚊隔離，平均隱藏期降至2.9天，住院率達82％，成功阻斷疫情傳播。

林奇宏說，今年本土登革熱疫情主要發生在中部以北縣市，可能因氣候變遷影響白線斑蚊生態，未來北部將面臨與南部發生本土登革熱疫情相同的風險，民眾不可輕忽。登革熱防治工作不分南北，全年無休，持續落實「巡、倒、清、刷」才是預防登革熱的唯一法寶。

(中時 )

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