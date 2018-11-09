高雄》鄭運鵬道歉韓粉不領情 跪請國防部乾脆禁唱「夜襲」

2018年11月09日 11:35 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜造勢大會領唱夜襲這首歌，綠委鄭運鵬嗆罵國民黨心理變態，卻遭韓粉洗板痛罵。（圖／取自中天）

立委鄭運鵬嗆唱「夜襲」的人去呷賽，11小時後他道歉了，仍止不住韓粉怒火，在他貼出道歉文2小時，網友瘋狂洗板，蓋樓4千多層。網友批鄭運鵬硬將軍歌當軍國主義，乾脆國防部明天起就停唱軍歌，全面改唱民進黨黨歌！選舉選到賠掉人格，毫無素養，也真是夠了。

鄭運鵬昨在臉書上罵唱「夜襲」的人去呷賽，引起軒然大波，他其實不只是民進黨立委，還身兼民進黨發言人一職，他一馬當先痛罵對手，連帶地也罵到所有唱過夜襲的一群人，難怪會被網友群起而攻之。

網友對鄭運鵬改口並道歉的行為，其實仍難接受。網友紛紛留言，「跪請國防部乾脆禁唱夜襲好了」、「嫌選票太多是吧！還是來幫議瑩分擔炮火？」、「等你先去甲塞 有種別道歉啊」、「你的腦袋應該也是背景圖」、「台灣第一個叫人民吃屎的立委，怎可以如此惡劣囂張」、「唱軍歌就叫軍國主義? 哪一個國家沒軍歌？」、「選舉選成這樣！太可憐了！我同情你了。」、「豬隊友認證是你」。

「夜襲」這首歌是由黃瑩作詞，李健譜曲，全曲歌詞如下：

夜色茫茫 星月無光

只有砲聲 四野迴盪

只有火花 到處飛揚

腳尖著地 手握刀槍

英勇的弟兄們 挺進在漆黑的原野上

我們眼觀四面 我們耳聽八方

無聲無息 無聲無息

鑽進敵人的心臟 鑽進敵人的心臟

只等那信號一亮

只等那信號一響

我們就展開閃電攻擊

打一場轟轟烈烈的勝仗

(中時電子報)