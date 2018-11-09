NBA》重摔遭嘲諷 坎特怒罵老鷹官推小編是高中生

2018年11月09日 11:09 中時電子報 黃及人

🗣 "As God as my witness, he is broken in half!" 🗣 pic.twitter.com/IcmgK1zfGP — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2018年11月8日

在昨天(8日)尼克擊敗老鷹之役，尼克中鋒坎特慘遭老鷹中鋒普朗里「坐飛機」重摔倒地，沒想到老鷹官方推特竟然發文嘲諷，「上帝作證，他已經斷成兩半！」讓坎特相當不滿，9日公開批評老鷹官推是由1名高中生管理的嗎？

「我不知道是誰在經營老鷹的社群媒體，我猜是個高中生？」坎特接受《紐約郵報》訪問表示，「我知道他們在推特上發過一些瘋狂的東西，因此有可能就是高中生吧，不管他是誰，他們都應該考慮一下其他人，因為這件事很可怕。」

坎特甚至提出質疑，甚至是在反諷，「這感覺很怪，因為明明昨天是老鷹輸球，還有他們推特上提到的傢伙(普朗里)，我在他的身上得到雙十數據，所以在一場球賽輸了之後，還是自家主場輸球，他們卻在推特關注那傢伙很奇怪。」

坎特強調那次重摔很危險，幸好自己只有感覺身體有些痠痛，這都得益於他看了不少摔角比賽，「我很幸運，要不是我愛看摔角，第一時間進行閃避，我想後果就很嚴重了，令人震驚的是，我原本以為我的背部與脖子會很痛。」

無論如何在對方球員險些重傷之際，卻在自家社群媒體嘲諷對方身體折半，老鷹官推難免給人太過幼稚，或無法將心比心的負面形象，只是本季準備擺爛的老鷹高層，恐怕根本不會在乎這點小事情吧！

(中時電子報)