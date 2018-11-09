宜蘭》傳蔡英文將開300億元競選支票 藍營籲無論誰當選都要兌現

2018年11月09日 12:33 中時 胡健森

民進黨傳出為了搶救宜蘭縣長選情，蔡英文總統將在9日晚間陳歐珀溪南競選總部成立大會時宣布，中央允諾出資300億元推動宜蘭縣鐵路高架宜蘭及羅東段；國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙則先在上午質疑說，蔡英文到底宜蘭人的總統還是陳歐珀的總統？宜蘭人不是二等公民，呼籲不管是誰當選縣長，宜蘭的鐵路高架一定要做成。

林姿妙競選總部發言人黃定和表示，陳歐珀當了7年立委卻是「建設空空」，除了台二庚線27億元、陽明醫院30億元，如今又送了300億元鐵路高架的大禮，他要感謝蔡總統來幫林姿妙輔選，更相信蔡總統送給宜蘭的大禮物是真心誠意、一諾千金，不要「選前一張臉、選後就翻臉」，林姿妙當選宜蘭縣長後一定會貫徹執行。

尋求連任的縣議員候選人林岳賢表示，感謝蔡總統送的大禮，但何時要動工請一併說清楚，也相信林姿妙當選縣長之後一定會好好完成；縣議員候選人黃建勇則說，民進黨以意識形態治國，見到陳歐珀選舉聲勢差，就「大放送」開支票當選舉政見，但相較於根本沒有實現政見能力的陳歐珀，林姿妙擔任羅東鎮長期間的表現受到大家的稱讚，是非常有能力的縣長，呼籲大家支持林姿妙，為宜蘭一起打拚。

縣議員候選人莊淑如則說，蔡總統每次到宜蘭都開出龐大經費的支票，但卻都只用說的，難道一定要陳歐珀當選，這些經費才會撥下來？如果真的是這樣，就應該直接換掉蔡總統；縣議員候選人兼總部發言人黃琤婷也質疑說，如果不是陳歐珀當選，蔡總統開出的這些支票是否還有著落？她提醒蔡總統不管是誰當選宜蘭縣長，都要將經費撥下來，不要輕忽宜蘭人的素質及智慧。

縣長候選人林姿妙則表示，蔡總統說陳歐珀上任後要補助鐵路高架300億元，蔡英文到底是宜蘭人的總統還是陳歐珀的總統？宜蘭人不是二等公民，不管是誰當選縣長，宜蘭縣的鐵路高架一定要做成。

(中時 )