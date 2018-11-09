檢舉化粧品廣告不實可得獎金！食藥署：明年5月上路

2018年11月09日 11:15 中時 林周義

檢舉化粧品可得獎金！衛福部食藥署今（9日）預告訂定《化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法》草案，未來若消費者發現化粧品廣告不實、宣稱療效，即可向食藥署通報，預計明年5月2日上路。一旦檢舉成功，檢舉人可得罰鍰5％的獎金；若為化粧品公司員工，獎金金額則提高至罰鍰的10％，比原先《藥事法》中的獎勵規定更高。

食藥署去年共接獲3000多件化粧品通報案例，以廣告不實，宣稱療效引起誤導居多。食藥署簡任視察陳柏菁表示，化粧品市場大，為加強化粧品管理，配合今年三讀通過的《化粧品衛生安全管理法》第19條訂定該子法。

陳柏菁表示，該子法比照《食安法》規定，並與《藥事法》原有規定做區分。目前美國、歐盟已有相關制度，台灣則將其提升到新的高度，為亞洲中較為先進的做法。該法上路後，民眾若發現廣告不實、誇大療效，即可向食藥署檢舉，檢舉成功可得罰鍰5％的獎金；若檢舉人為化粧品公司員工，獎金金額則提高至罰鍰的10％，比原先《藥事法》中的獎金更高。

陳柏菁提醒，療效與效果不同，根據《藥事法》的規定，療效的定義為預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、疾病症候群或症狀，一旦化粧品宣稱療效就是違法。以抗青春痘產品為例，若宣稱能夠「抗痘」，就是違法，但若改稱「協助抗痘」、「痘痘不要來」則算合法；至於效果，如美白、活化毛囊、肌膚變年輕，則因在每人身上影響不一，需回歸消費糾紛，由消保官處理。

至於民眾從國外帶回的化粧品能不能檢舉？陳柏菁表示，視該廠商有無在台設廠、擁有代理商而定。若經檢舉發現廠商有廣告不實、誇大的情形，將開罰4-20萬元；若是宣稱療效，則開罰60-500萬元。

食藥署表示，對於《化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法》草案有任何意見或修正建議者，可在60天內，至「衛生福利法規檢索系統」或「公共政策網路參與平臺－眾開講」網頁、公告洽詢窗口陳述意見，讓獎勵辦法的訂定更完善。

(中時 )