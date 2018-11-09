影》再秀下限！白宮做假影片封殺CNN記者

2018年11月09日 11:25 中時電子報 吳映璠 、蔡孟哲／影音編輯 、蔡孟哲／影音編輯

美國有線電視新聞網（CNN）白宮記者阿科斯達（Jim Acosta）採訪證遭撤銷後，事件越演越烈，美國總統川普遭到各大媒體一致撻伐，白宮發言人桑德斯為取信於人，特地在推特上傳阿科斯達與女實習生爭搶麥克風時，對「對方不當行為」的特寫畫面，不過專家立馬打臉影片經過重新編輯，刻意慢動作重播，意圖凸顯阿科斯達行為粗魯。

CNN記者阿科斯達與川普激烈交鋒後，採訪證遭到撤銷，白宮發言人桑德斯更公布重新編輯後的影片，以凸顯阿科斯達無禮行為。（圖／路透社）

CNN白宮記者阿科斯達7日與川普針對移民議題與通俄門案激烈交鋒，導致川普大暴走，當天即撤銷阿科斯達的記者通行證（hard pass），美國白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）隨後在推特抨擊阿科斯達對上前取走麥克風的女實習生動手，因此取消他的採訪證。

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y — Sarah Sanders (@PressSec) 2018年11月8日

阿科斯達與川普間的言語衝突隨後演變成美國新聞媒體與白宮的全面戰爭，阿科斯達受到包括紐約時報、路透社、美國國家廣播公司（NBC）等各大媒體相挺。

CNN記者阿科斯達7日與川普言詞激烈交鋒，白宮女實習生欲拿走他手上的麥克風。

桑德斯為取信眾人，7日深夜又在推特放上影片佐證，短短15秒畫面慢動作重複播放女實習生與阿科斯達爭搶麥克風，影片更五次特寫阿科斯達與實習生對抗時，左手碰觸到對方右手的畫面。桑德斯更表明白宮無法容忍阿科斯達的不當舉止。

不過美聯社引述獨立製片夏皮洛（Abba Shapiro），指出這15秒影片經過重新編輯，藉由加快阿科斯達的手臂動作讓他看起來更「粗魯」。他指出影片編輯得太過精準，導致阿科斯達不像不小心碰到實習生。

桑德斯並未透露影片來源，美聯社評論道：「這則影片凸顯白宮在誤導大眾的努力上再秀下限。」

NBC記者傑克森（Hallie Jackson）在推特聲援阿科斯達，呼籲所有駐白宮記者應該群起反抗川普撤銷阿科斯達採訪證的不當行為。

Let's be very, very clear here: this is not okay.



I don't know what the next steps are or should be. But I do know that the @whca and White House press corps - of which I'm a proud member - should stand up against this. https://t.co/aBdyvBF5MV — Hallie Jackson (@HallieJackson) 2018年11月8日

紐約時報記者貝克（Peter Baker）更認為這是川普刻意製造的衝突，因此故意讓阿科斯達在記者會上提問。

False predicate to punish a reporter. This is what the president wants. If he really thought @acosta was unfair, then why did he call on him? Because he wants the confrontation. https://t.co/Q78Nd88gPk — Peter Baker (@peterbakernyt) November 8, 2018

路透社記者梅森（Jeff Mason）則表示他就坐在阿科斯達旁邊，目睹事發經過，他沒有看到阿科斯達主動「把手放在實習生手上」，而是緊緊握著麥克風，不讓她拿走。

(中時電子報)