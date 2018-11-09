雲林菜農哭哭！平地高麗菜上市一周就破盤

2018年11月09日 12:05 中時 周麗蘭

雲林產地高麗菜剛成熟正好吃，才上市一周就面臨破盤價衝擊。（周麗蘭攝）

縣議員李明哲（左一）到二崙鄉一處高麗菜園關切，不少路過農人加入抱怨行列。（周麗蘭攝）

平地初秋高麗菜才上市一個禮拜，已經出現一路走跌情況，西螺果菜市場連日來一箱20公斤高麗菜拍賣價120元，只剩成本價，有農民看壞後市，找耕耘機翻耕鋤。

國民黨縣長候選人張麗善邀請高雄市長候選人韓國瑜10日上午回到雲林西螺鎮東南夜市，舉行農漁民發聲活動，有菜商購買數車高麗菜、蘿蔔，將運到現場去贈送。

一名李姓合作社理事主席表示，高麗菜才剛上市，應該還在嚐鮮期才對，但是今年完全沒有蜜月期，市場交易價格幾乎跳空下跌，政府應該要限制進口高麗菜，否則本土蔬菜將有一連串菜價慘跌的連鎖反應。

菜農廖日盛表示，今年整年沒有颱風，就知道高麗菜價會很慘，但是沒有想到會來得這麼快，自己種高麗菜20多年，兩個兒子接棒再種也已經10多年，專職靠種高麗菜養家，今年才一上市，20公斤一箱價格只有120元，就已經這麼慘，不知道該怎麼辦才好。

廖袁鞍、廖英佑兄弟檔表示，一周前高麗菜價一箱還有300、400元價格，這兩天瞬間跌到一箱120元，進口商的高麗菜還在冷凍庫伺機而動，台灣本土高麗菜今年種植面積過剩，他們已經自行減量種，不料整體產量還是供過於求。

廖袁鞍說，現在除了寒流來可能有救之外，不意外會一路跌到過年前了，但是即使後市看壞還是要種，因為不種就沒有錢賺，有種有機會碰碰運氣。

西螺鎮籍縣議員李明哲表示，現今政府對蔬菜進口無管制，政府的無感、漠視，衝擊農民生計，今年以來大西螺地區蔬菜不知已耕鋤幾次，以前蔬菜進口量沒那麼大，就已要求政府務必謹慎，現在產地越呼籲政府開放進口量越大，農民種菜花的一到三個月心血，瞬間就被進口菜打趴。

(中時 )