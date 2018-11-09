台北》小野自稱助選過的候選人全上 柯P笑懟：沒經驗的人講的話

2018年11月09日 11:31 中時 張潼 、 楊馨 ／影音剪輯、 蔡孟哲 ／影音編輯 ／影音剪輯、／影音編輯

台北市長柯文哲競選總幹事小野昨天在活動致詞時表示，自己助選過的候選人全部都選上，而且日前他一哭，柯P的網路聲量又衝到第一，「我不能出手，我出手很可怕，柯P都不知道我有這個能力！」對此，柯文哲今早受訪時笑回，小野是文化人，不是什麼選舉咖、政治咖，讓他來掛選舉總幹事「我都有點對他不好意思」，柯還說，這是沒有經驗的人講的話，網路的東西常常是加5分、扣6分，不一定。

針對小野昨天的致詞內容，柯文哲今表示，小野是文化人，他其實30年來都在文化界，也是好人，不是什麼選舉咖、政治咖，所以他都覺得對小野有點不好意思，讓他來掛選舉總幹事，因為這種選舉打到最後常常太激烈了，「我都覺得有點對他不好意思。」

至於小野說自己助選過的候選人都有選上，柯文哲則說，這就是沒經驗的人講的話，網路的東西常常是加5分、扣6分，不一定，很難講；另外，針對外界質疑小野假哭，柯文哲再緩頰，小野就是一個很單純的人。

柯文哲也強調，他的個性就是沒有一定要硬梆梆怎樣、敵我分明，人活在世界上夠辛苦了，小野拍完影片才跟他講，「我一聽，拍完就算了」，而且他也了解以前小野跟朋友辦300多個鄉鎮巡迴演出，就是朋友互相拜託、互相要求，所以就算了！

至於國民黨候選人丁守中對小野的批評，包括綠營文化門神、政治亂倫等，柯文哲則回應，講人家壞話不是使自己更好，還是慢慢朝一個比較文明、不要罵來罵去。

(中時 )