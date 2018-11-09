台北》小野自稱助選過的候選人全上 柯P笑懟：沒經驗的人講的話

綠白合作？小野挺陳其邁 柯辦：個人立場予以尊重
友善列印
中時
／影音剪輯、／影音編輯

台北市長柯文哲競選總幹事小野昨天在活動致詞時表示，自己助選過的候選人全部都選上，而且日前他一哭，柯P的網路聲量又衝到第一，「我不能出手，我出手很可怕，柯P都不知道我有這個能力！」對此，柯文哲今早受訪時笑回，小野是文化人，不是什麼選舉咖、政治咖，讓他來掛選舉總幹事「我都有點對他不好意思」，柯還說，這是沒有經驗的人講的話，網路的東西常常是加5分、扣6分，不一定。

針對小野昨天的致詞內容，柯文哲今表示，小野是文化人，他其實30年來都在文化界，也是好人，不是什麼選舉咖、政治咖，所以他都覺得對小野有點不好意思，讓他來掛選舉總幹事，因為這種選舉打到最後常常太激烈了，「我都覺得有點對他不好意思。」

至於小野說自己助選過的候選人都有選上，柯文哲則說，這就是沒經驗的人講的話，網路的東西常常是加5分、扣6分，不一定，很難講；另外，針對外界質疑小野假哭，柯文哲再緩頰，小野就是一個很單純的人。

柯文哲也強調，他的個性就是沒有一定要硬梆梆怎樣、敵我分明，人活在世界上夠辛苦了，小野拍完影片才跟他講，「我一聽，拍完就算了」，而且他也了解以前小野跟朋友辦300多個鄉鎮巡迴演出，就是朋友互相拜託、互相要求，所以就算了！

至於國民黨候選人丁守中對小野的批評，包括綠營文化門神、政治亂倫等，柯文哲則回應，講人家壞話不是使自己更好，還是慢慢朝一個比較文明、不要罵來罵去。

(中時 )

高雄》鄭運鵬道歉韓粉不領情 跪… 台北》「韓流」起 姚文智不屑：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。