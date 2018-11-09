台北》民調被追近 柯P坦言：政黨還是有組織動員能力

2018年11月09日 11:37 中時 張潼

選戰倒數，原本民調一路領先藍綠對手的台北市長柯文哲，近期數份民調都顯示差距被國民黨候選人丁守中拉近。對此，他今也坦言，政黨真的要組織動員的時候，還是有一定的能力，5％沒問題，但「藍的拉5％、綠的拉5％，我就倒了」，顯然也對選情有些焦慮。

柯文哲表示，就他個人的選舉經驗，在2014年最後2、3個禮拜，國民黨還是民調拉回了5％，所以他後來再想，其實真的政黨組織動員的時候，還是有一定能力，因為包括樁腳、里長、社團等，組織動員還是有一定實力，雖然不是很多，不過5％沒問題，所以老實講，「我在想說藍的拉5％、綠的拉5％，我就倒了！」

媒體追問如何因應？柯文哲說，他在想，這場選舉相對於2014年，那時候說推倒藍綠高牆，「恐怕2018才是真正的事（推倒藍綠高牆）。」

另外，昨天行動競選車晚間在士林夜市旁的活動，前2小時人超相當冷清，柯文哲表示，他也在想，還反問記者有什麼好建議？柯說，網路動員有他一部份能量，後來發現40歲以下很少看報紙，可是那些60歲以上還是每天看電視啊，他們很少每天在上網，所以網路動員有一部分能量，但畢竟是部份的。

會不會怕怕的？柯文哲說，昨天趴趴GO活動是社區小眾型，不是大型造勢活，因為太花錢了，他現在沒有錢搞大型造勢活動。

(中時 )