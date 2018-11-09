新北》稱自己也是北漂 蘇貞昌：把北漂孩子留在新北

蘇貞昌與北漂青年對話，對比最近最夯的北漂青年返鄉，他反而想把北漂孩子留下來，打造更好的城市給他們。（葉德正攝）

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中時
葉德正

民進黨新北市長候選人蘇貞昌9日公布最新競選影片，不同於近來很夯的北漂歸鄉訴求，影片呈現父母對到外地生活的子女們的擔憂、思念，蘇貞昌感性強調，「無論你從哪裡來，新北是我們共同的未來」，要打造更好城市，把北漂孩子留在新北；蘇也在受訪時痛批侯友宜不願意接受檢驗，認為這次辯論無法交叉詰問，不是辯論，只是單向演講；侯則在掃街時表示，對手利用夾報抹黑「讓人看了很難過！」。

蘇貞昌說，自己就是北漂的，只有出外的人才知道那個過程辛苦、心情，當年到台北當律師，每一次回鄉看爸爸、媽媽，要離開的時候他們一定追到巷口不停地揮手，讓他很不捨。

韓國瑜要北漂青年返鄉，蘇卻想把他們留下，蘇貞昌強調，每一個要選市長的人都希望把自己的城市經營得更好、更有吸引力也是正常的，只是有時候不要昧於事實或者扭曲了事實的狀況才比較好。

談到下周一辯論，蘇貞昌則收回感性直說，侯友宜從參選後各種問題暴露出來，不但對市政不了解，對法令不熟悉，且常常說話說的很滿，卻是另外一套，民主時代就是要公開透明，要當首長的人就要面對檢驗，但是他一直到現在都還是賴皮，都還是逃避，市民八成以上要看到辯論，他只好出來說他要辯論，那他選擇的這不是辯論，這是單向的演講。

侯友宜則在掃街時回應，已經答應辯論，為什麼老縣長還用抹黑奧步，夾報宣傳說他不敢辯論，抹黑造謠的步數說他逃避，這招實在讓人看了很難過

(中時 )

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